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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210829/raketa-1747712391.html
Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon
Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon - РИА Новости, 29.08.2021
Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, он доставит на МКС 2,2 тонны груза, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T10:20
2021-08-29T10:25
хочу стать космонавтом
флорида
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
spacex falcon 9
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, он доставит на МКС 2,2 тонны груза, НАСА ведет прямую трансляцию.Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 10.15 мск. Это четвертый полет для первой ступени ракеты Falcon 9, ранее она использовалась для запуска двух пилотируемых миссий Crew Dragon и запуска коммерческого спутника.Как сообщили в НАСА накануне старта, космический корабль доставит на орбиту не только материалы для научных экспериментов и новое оборудование, но и свежие фрукты и овощи для экипажа станции.Планируется, что Dragon будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется на Землю с результатами научной работы на орбите.Запуск ракеты был запланирован на 28 августа, однако был перенесен из-за погодных условий.
https://ria.ru/20210825/rogozin-1747156563.html
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флорида, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), spacex falcon 9
10:20 29.08.2021 (обновлено: 10:25 29.08.2021)
 
Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon

Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовиком Dragon, он доставит на МКС 2,2 тонн груза

© AP Photo / John RaouxРакета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / John Raoux
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, он доставит на МКС 2,2 тонны груза, НАСА ведет прямую трансляцию.
Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 10.15 мск. Это четвертый полет для первой ступени ракеты Falcon 9, ранее она использовалась для запуска двух пилотируемых миссий Crew Dragon и запуска коммерческого спутника.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 11:17
Рогозин заявил, что ему есть что обсудить с главой НАСА лично
Как сообщили в НАСА накануне старта, космический корабль доставит на орбиту не только материалы для научных экспериментов и новое оборудование, но и свежие фрукты и овощи для экипажа станции.
Планируется, что Dragon будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется на Землю с результатами научной работы на орбите.
Запуск ракеты был запланирован на 28 августа, однако был перенесен из-за погодных условий.
 
Хочу стать космонавтомФлоридаНАСАКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)SpaceX Falcon 9
 
 
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