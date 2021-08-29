https://ria.ru/20210829/raketa-1747712391.html
Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon
Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon - РИА Новости, 29.08.2021
Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, он доставит на МКС 2,2 тонны груза, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T10:20
2021-08-29T10:20
2021-08-29T10:25
хочу стать космонавтом
флорида
наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
spacex falcon 9
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, он доставит на МКС 2,2 тонны груза, НАСА ведет прямую трансляцию.Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в 10.15 мск. Это четвертый полет для первой ступени ракеты Falcon 9, ранее она использовалась для запуска двух пилотируемых миссий Crew Dragon и запуска коммерческого спутника.Как сообщили в НАСА накануне старта, космический корабль доставит на орбиту не только материалы для научных экспериментов и новое оборудование, но и свежие фрукты и овощи для экипажа станции.Планируется, что Dragon будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется на Землю с результатами научной работы на орбите.Запуск ракеты был запланирован на 28 августа, однако был перенесен из-за погодных условий.
https://ria.ru/20210825/rogozin-1747156563.html
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флорида, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), spacex falcon 9
10:20 29.08.2021 (обновлено: 10:25 29.08.2021)
Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с грузовиком Dragon
Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовиком Dragon, он доставит на МКС 2,2 тонн груза