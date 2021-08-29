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В Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади свыше 77 тысяч гектаров
В Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади свыше 77 тысяч гектаров - РИА Новости, 29.08.2021
В Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади свыше 77 тысяч гектаров
Лесные пожары на площади свыше 77 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T10:01
2021-08-29T10:01
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Лесные пожары на площади свыше 77 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Отмечается, что в населенных пунктах Усть-Майского района специалисты МЧС расширяют минерализованные полосы. Ведется тушение отдельных очагов и дотушивание локализованных пожаров, авиацией ведомства слито 240 тонн воды и передислоцировано 153 человека, перевезено 12 тонн груза."Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Наиболее активная работа по тушению проводится в Усть-Майском районе, где зарегистрировано восемь очагов природных пожаров. Работа авиации по тушению, наращиванию и передислокацию группировки на сегодня спланирована", - приводятся в сообщении слова начальника республиканского ГУМЧС Павла Гарина.
республика саха (якутия)
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), природные пожары в россии
10:01 29.08.2021
 
В Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади свыше 77 тысяч гектаров

В Якутии за сутки потушили семь природных пожаров на площади свыше 77 тысяч гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Лесные пожары на площади свыше 77 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 35 природных пожаров, за сутки ликвидировано семь на общей площади свыше 77 тысяч гектаров. На тушение задействовано 830 человек и 65 единиц техники", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в населенных пунктах Усть-Майского района специалисты МЧС расширяют минерализованные полосы. Ведется тушение отдельных очагов и дотушивание локализованных пожаров, авиацией ведомства слито 240 тонн воды и передислоцировано 153 человека, перевезено 12 тонн груза.
"Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Наиболее активная работа по тушению проводится в Усть-Майском районе, где зарегистрировано восемь очагов природных пожаров. Работа авиации по тушению, наращиванию и передислокацию группировки на сегодня спланирована", - приводятся в сообщении слова начальника республиканского ГУМЧС Павла Гарина.
Лесные пожары в Якутии
11 августа, 21:00Инфографика
Лесные пожары в Якутии
Инфографика
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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