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В Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади свыше 77 тысяч гектаров

В Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади свыше 77 тысяч гектаров - РИА Новости, 29.08.2021

В Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади свыше 77 тысяч гектаров

Лесные пожары на площади свыше 77 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T10:01

2021-08-29T10:01

2021-08-29T10:01

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Лесные пожары на площади свыше 77 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за сутки, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Отмечается, что в населенных пунктах Усть-Майского района специалисты МЧС расширяют минерализованные полосы. Ведется тушение отдельных очагов и дотушивание локализованных пожаров, авиацией ведомства слито 240 тонн воды и передислоцировано 153 человека, перевезено 12 тонн груза."Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Наиболее активная работа по тушению проводится в Усть-Майском районе, где зарегистрировано восемь очагов природных пожаров. Работа авиации по тушению, наращиванию и передислокацию группировки на сегодня спланирована", - приводятся в сообщении слова начальника республиканского ГУМЧС Павла Гарина.

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия), природные пожары в россии