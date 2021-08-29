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Посольство Турции вернется в Кабул после временной эвакуации
Посольство Турции вернется в Кабул после временной эвакуации - РИА Новости, 29.08.2021
Посольство Турции вернется в Кабул после временной эвакуации
Посольство Турции в Афганистане вернулось в свое здание в Кабуле после временной эвакуации его в кабульский аэропорт, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:36
2021-08-29T14:36
2021-08-29T14:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
реджеп тайип эрдоган
турция
афганистан
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АНКАРА, 29 авг - РИА Новости. Посольство Турции в Афганистане вернулось в свое здание в Кабуле после временной эвакуации его в кабульский аэропорт, заявил президент республики Тайип Эрдоган."Две недели назад наше посольство временно было размещено в кабульском аэропорту. Вчера они снова вернулись в свое здание в центре Кабула и продолжают работать там. Наши планы – продолжить наше дипломатическое присутствие в Афганистане. Мы постоянно отслеживает развитие ситуации в плане безопасности и держим наготове варианты на всякий случай. Наш приоритет - безопасность персонала", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Сараево. Турецкого президента цитирует телеканал NTV.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210828/zakharova-1747695384.html
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в мире, кабул (город), реджеп тайип эрдоган, турция, афганистан
14:36 29.08.2021 (обновлено: 14:54 29.08.2021)
Посольство Турции вернется в Кабул после временной эвакуации
Эрдоган заявил о возращении посольства Турции в Кабул после временной эвакуации