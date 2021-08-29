Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/posolstvo-1747730590.html
Посольство Турции вернется в Кабул после временной эвакуации
Посольство Турции вернется в Кабул после временной эвакуации - РИА Новости, 29.08.2021
Посольство Турции вернется в Кабул после временной эвакуации
Посольство Турции в Афганистане вернулось в свое здание в Кабуле после временной эвакуации его в кабульский аэропорт, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:36
2021-08-29T14:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
реджеп тайип эрдоган
турция
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_0:177:2928:1824_1920x0_80_0_0_287d38f26dc711178605c00691cce1af.jpg
АНКАРА, 29 авг - РИА Новости. Посольство Турции в Афганистане вернулось в свое здание в Кабуле после временной эвакуации его в кабульский аэропорт, заявил президент республики Тайип Эрдоган."Две недели назад наше посольство временно было размещено в кабульском аэропорту. Вчера они снова вернулись в свое здание в центре Кабула и продолжают работать там. Наши планы – продолжить наше дипломатическое присутствие в Афганистане. Мы постоянно отслеживает развитие ситуации в плане безопасности и держим наготове варианты на всякий случай. Наш приоритет - безопасность персонала", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Сараево. Турецкого президента цитирует телеканал NTV.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.*Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210828/zakharova-1747695384.html
кабул (город)
турция
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/20644/53/206445313_131:0:2798:2000_1920x0_80_0_0_67dd634469192286a0c621cacabb2e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), реджеп тайип эрдоган, турция, афганистан
14:36 29.08.2021 (обновлено: 14:54 29.08.2021)
 
Посольство Турции вернется в Кабул после временной эвакуации

Эрдоган заявил о возращении посольства Турции в Кабул после временной эвакуации

© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Александр Гращенков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 авг - РИА Новости. Посольство Турции в Афганистане вернулось в свое здание в Кабуле после временной эвакуации его в кабульский аэропорт, заявил президент республики Тайип Эрдоган.
"Две недели назад наше посольство временно было размещено в кабульском аэропорту. Вчера они снова вернулись в свое здание в центре Кабула и продолжают работать там. Наши планы – продолжить наше дипломатическое присутствие в Афганистане. Мы постоянно отслеживает развитие ситуации в плане безопасности и держим наготове варианты на всякий случай. Наш приоритет - безопасность персонала", - сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь после визита в Сараево. Турецкого президента цитирует телеканал NTV.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
28 августа, 22:44Захват власти в Афганистане талибами
Захарова описала позицию Запада по Афганистану пословицей
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияАфганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
03:09Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Лента новостейМолния