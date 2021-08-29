https://ria.ru/20210829/pogoda-1747755729.html
Россиянам пообещали первый снег в начале сентября
Россиянам пообещали первый снег в начале сентября - РИА Новости, 29.08.2021
Россиянам пообещали первый снег в начале сентября
В сентябре в России резко ухудшится погода, она станет по-настоящему осенней. Об этом РИА Новости сообщил представитель центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T20:19
2021-08-29T20:19
2021-08-29T20:19
общество
пермский край
москва
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В сентябре в России резко ухудшится погода, она станет по-настоящему осенней. Об этом РИА Новости сообщил представитель центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Так, со следующего четверга, со 2 сентября москвичам пообещали 16 градусов выше нуля. Во второй половине недели будут дожди, сильный ветер и "октябрьский холод", отметки на столбиках термометров опустятся на 5-7 градусов ниже нормы.Не лучше погода ожидает и другие регионы. В частности, как отмечается на сафте "Фобос", дожди и мокрый снег прогнозируются в отдельных районах Мурманской, Вологодской и Архангельской областей, а также в Карелии и Коми. Кроме того, непогода придет на север Пермского края и Свердловскую область.Еще дожди ожидаются на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья — в Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях.Персиковое летоПри этом Тишковец подчеркнул, что московское лето в этом году было в среднем на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы."То есть, лето в Москве было на редкость хорошим, "персиковым", как мы и прогнозировали весной", - сказал он.
https://ria.ru/20210824/osen-1746961008.html
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общество, пермский край, москва, евгений тишковец, россия
Россиянам пообещали первый снег в начале сентября
Центр погоды "Фобос": в сентябре москвичей ждут холодные дожди с северным ветром