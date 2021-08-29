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Синоптик: лето запомнится жителям России чрезвычайно ярким на сюрпризы
Синоптик: лето запомнится жителям России чрезвычайно ярким на сюрпризы - РИА Новости, 29.08.2021
Синоптик: лето запомнится жителям России чрезвычайно ярким на сюрпризы
Минувший летний сезон в России станет одним из рекордных по количеству особо опасных стихийных явлений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:53
2021-08-29T12:55
общество
москва
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минувший летний сезон в России станет одним из рекордных по количеству особо опасных стихийных явлений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что лето 2021 года запомнится жителям России чрезвычайно ярким на "сюрпризы" погоды: лесные пожары, экстремальные ливни, шквал, град, смерчи и потопы, мощные волны холода и тепла с масштабным нанесением ущерба экономике страны в десятки и сотни миллиардов рублей."И уже сейчас понятно, что минувший сезон станет одним из рекордных за всю историю наблюдений по количеству особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений", - сообщил Тишковец.
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общество, москва
12:53 29.08.2021 (обновлено: 12:55 29.08.2021)
 
Синоптик: лето запомнится жителям России чрезвычайно ярким на сюрпризы

Синоптик: лето в России станет одним из рекордных по количеству опасных стихийных явлений

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди занимаются скандинавской ходьбой на Лужнецкой набережной в Москве
Люди занимаются скандинавской ходьбой на Лужнецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Минувший летний сезон в России станет одним из рекордных по количеству особо опасных стихийных явлений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что лето 2021 года запомнится жителям России чрезвычайно ярким на "сюрпризы" погоды: лесные пожары, экстремальные ливни, шквал, град, смерчи и потопы, мощные волны холода и тепла с масштабным нанесением ущерба экономике страны в десятки и сотни миллиардов рублей.
"И уже сейчас понятно, что минувший сезон станет одним из рекордных за всю историю наблюдений по количеству особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений", - сообщил Тишковец.
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