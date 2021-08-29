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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20210829/orenburg-1747719911.html
В Оренбуржье планируют открыть Центр коммуникаций VOXYS
В Оренбуржье планируют открыть Центр коммуникаций VOXYS - РИА Новости, 29.08.2021
В Оренбуржье планируют открыть Центр коммуникаций VOXYS
В Оренбуржье планируют создать Центр коммуникаций компании VOXYS — лидера российского рынка аутсорсинговых контакт-центров, передает пресс- служба правительства РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:08
2021-08-29T15:43
оренбургская область
экономика
технологии
бузулук
оренбург
светлинский район
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 29 авг — РИА Новости. В Оренбуржье планируют создать Центр коммуникаций компании VOXYS — лидера российского рынка аутсорсинговых контакт-центров, передает пресс- служба правительства региона.Губернатор региона Денис Паслер подписал соответствующее инвестиционное соглашение с директором VOXYS Алексеем Мосуновым."Руководство VOXYS создало свою компанию в креативной, интеллектуальной среде. Их работа построена вокруг молодежного коллектива, а не вокруг месторождения или печи металлургического завода. Нам, безусловно, интересны и такие инвесторы. В городе компанию интересует, в том числе, возможность создать ИТ-команду из местных специалистов — VOXYS занимается не только работой с клиентами, но и разработкой своих сервисов", — цитирует пресс-служба слова Паслера. Он отметил, что на базе нового центра будет создано порядка 500 рабочих мест. В дальнейшем филиалы компании могут появиться на западе и на востоке области, добавил Паслер. "Мы большое внимание уделяем инвестициям в регионы присутствия: созданию новых рабочих мест, инвестициям в человеческий капитал, постоянному обучению и повышению квалификации сотрудников. Для нас важна возможность развития и масштабирования в Оренбурге, в территории с хорошим потенциалом рекрутинга", — приводятся в сообщении слова Мосунова.В пресс-службе добавили, что только за последние два месяца власти области анонсировали запуск трех крупных проектов, которые дадут более 1500 рабочих мест. Это строительство маслоэкстракционного завода в Бузулуке, разработка месторождения и строительство завода по обогащению каолинов в Светлинском районе и расширение производства "Полимерстрой" в Оренбурге.
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экономика, технологии, бузулук, оренбург, светлинский район, денис паслер
12:08 29.08.2021 (обновлено: 15:43 29.08.2021)
 
В Оренбуржье планируют открыть Центр коммуникаций VOXYS

В Оренбуржье создадут Центр компании VOXYS — лидера аутсорсинговых контакт-центров

© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 29 авг — РИА Новости. В Оренбуржье планируют создать Центр коммуникаций компании VOXYS — лидера российского рынка аутсорсинговых контакт-центров, передает пресс- служба правительства региона.
Губернатор региона Денис Паслер подписал соответствующее инвестиционное соглашение с директором VOXYS Алексеем Мосуновым.

"Руководство VOXYS создало свою компанию в креативной, интеллектуальной среде. Их работа построена вокруг молодежного коллектива, а не вокруг месторождения или печи металлургического завода. Нам, безусловно, интересны и такие инвесторы. В городе компанию интересует, в том числе, возможность создать ИТ-команду из местных специалистов — VOXYS занимается не только работой с клиентами, но и разработкой своих сервисов", — цитирует пресс-служба слова Паслера.

Он отметил, что на базе нового центра будет создано порядка 500 рабочих мест. В дальнейшем филиалы компании могут появиться на западе и на востоке области, добавил Паслер.

"Мы большое внимание уделяем инвестициям в регионы присутствия: созданию новых рабочих мест, инвестициям в человеческий капитал, постоянному обучению и повышению квалификации сотрудников. Для нас важна возможность развития и масштабирования в Оренбурге, в территории с хорошим потенциалом рекрутинга", — приводятся в сообщении слова Мосунова.

В пресс-службе добавили, что только за последние два месяца власти области анонсировали запуск трех крупных проектов, которые дадут более 1500 рабочих мест. Это строительство маслоэкстракционного завода в Бузулуке, разработка месторождения и строительство завода по обогащению каолинов в Светлинском районе и расширение производства "Полимерстрой" в Оренбурге.
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Оренбургская областьЭкономикаТехнологииБузулукОренбургСветлинский районДенис Паслер
 
 
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