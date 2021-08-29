https://ria.ru/20210829/okhota-1747740125.html

В Вологодской области завели дело после смерти подростка на охоте

В Вологодской области завели дело после смерти подростка на охоте - РИА Новости, 29.08.2021

В Вологодской области завели дело после смерти подростка на охоте

Уголовное дело завели в Вологодской области после смерти от огнестрельного ранения 11-летнего мальчика, ушедшего с отцом на охоту, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T16:23

2021-08-29T16:23

2021-08-29T16:23

происшествия

белозерский район

вологодская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело завели в Вологодской области после смерти от огнестрельного ранения 11-летнего мальчика, ушедшего с отцом на охоту, сообщили в пресс-службе ведомства.Согласно информации СК, 11-летний мальчик с огнестрельным ранением попал в больницу Белозерского района 26 августа после 20 часов и через несколько часов умер. Как заявляет следствие, ребенок был смертельно ранен примерно в 19 часов на озере Лозско-Азатском у деревни Перховта в Белозерском районе, когда вместе с отцом находился в резиновой лодке.По данным следствия, уголовное дело завел Кирилловский межрайонный следственный отдел СК по области. "Уголовное дело по факту смерти 11-летнего мальчика передано из территориального следственного отдела в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления, расследование продолжается", - отмечается в сообщении СУ СК по региону.В качестве подозреваемого допрошен 38-летний отец погибшего. Он пояснил, что вместе с сыном охотился на водоплавающую дичь с лодки. Также допрошены родственники и знакомые семьи, изъяты и осмотрены лодка и оружие, назначен комплекс судебных экспертиз.

https://ria.ru/20210819/okhota-1746465789.html

белозерский район

вологодская область

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происшествия, белозерский район, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)