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В Новосибирске пьяный мужчина устроил стрельбу, есть пострадавшие
В Новосибирске пьяный мужчина устроил стрельбу, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.08.2021
В Новосибирске пьяный мужчина устроил стрельбу, есть пострадавшие
Пьяный житель Новосибирска открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим из окна квартиры, пострадали пять человек, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T18:35
2021-08-29T18:35
2021-08-29T23:11
происшествия
новосибирск
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пьяный житель Новосибирска открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим из окна квартиры, пострадали пять человек, сообщили в СУ СК по региону.Инцидент произошел в воскресенье около 17:00 (13:00 мск) на улице Лебедевского в Заельцовском районе города.Двоих пострадавших, мужчину и женщину, доставили в больницу.Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия", подозреваемого задержали.Следствие будет просить суд арестовать мужчину.Уточняется, что у него было разрешение на оружие.В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что проверят законность выдачи этого документа, насколько полно при этом мужчину проверяли сотрудники Росгвардии и была ли его медсправка настоящей.В полиции добавили, что пьяный стрелявший добровольно открыл дверь и сдался.
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происшествия, новосибирск, россия
18:35 29.08.2021 (обновлено: 23:11 29.08.2021)
В Новосибирске пьяный мужчина устроил стрельбу, есть пострадавшие
Пьяный житель Новосибирска устроил стрельбу из окна квартиры, пострадали пять человек
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Пьяный житель Новосибирска
открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим из окна квартиры, пострадали пять человек, сообщили в СУ СК
по региону.
Инцидент произошел в воскресенье около 17:00 (13:00 мск) на улице Лебедевского в Заельцовском районе города.
Двоих пострадавших, мужчину и женщину, доставили в больницу.
Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия", подозреваемого задержали.
Следствие будет просить суд арестовать мужчину.
Уточняется, что у него было разрешение на оружие.
В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что проверят законность выдачи этого документа, насколько полно при этом мужчину проверяли сотрудники Росгвардии и была ли его медсправка настоящей.
В полиции добавили, что пьяный стрелявший добровольно открыл дверь и сдался.