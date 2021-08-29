https://ria.ru/20210829/novosibirsk-1747748548.html

В Новосибирске пьяный мужчина устроил стрельбу, есть пострадавшие

В Новосибирске пьяный мужчина устроил стрельбу, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.08.2021

В Новосибирске пьяный мужчина устроил стрельбу, есть пострадавшие

Пьяный житель Новосибирска открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим из окна квартиры, пострадали пять человек, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T18:35

2021-08-29T18:35

2021-08-29T23:11

происшествия

новосибирск

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пьяный житель Новосибирска открыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим из окна квартиры, пострадали пять человек, сообщили в СУ СК по региону.Инцидент произошел в воскресенье около 17:00 (13:00 мск) на улице Лебедевского в Заельцовском районе города.Двоих пострадавших, мужчину и женщину, доставили в больницу.Уголовное дело открыли по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия", подозреваемого задержали.Следствие будет просить суд арестовать мужчину.Уточняется, что у него было разрешение на оружие.В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что проверят законность выдачи этого документа, насколько полно при этом мужчину проверяли сотрудники Росгвардии и была ли его медсправка настоящей.В полиции добавили, что пьяный стрелявший добровольно открыл дверь и сдался.

https://ria.ru/20210801/strelba-1743901172.html

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новосибирск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, новосибирск, россия