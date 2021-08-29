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В Москве против мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, возбудили дело
В Москве против мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, возбудили дело - РИА Новости, 29.08.2021
В Москве против мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, возбудили дело
Уголовное дело о насилии к представителю власти завели после нападения мужчины на сотрудников ДПС при проверке документов на востоке Москвы, сообщила... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T19:45
2021-08-29T19:45
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело о насилии к представителю власти завели после нападения мужчины на сотрудников ДПС при проверке документов на востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Рано утром в воскресенье на Красноярской улице в Москве сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили автомобиль, за рулем которого находился 25-летний молодой человек. По предварительным данным, он был пьян и отказался предъявить документы на машину. Согласно информации столичного главка МВД, мужчина вступил в конфликт и напал на полицейского, нанеся ему телесные повреждения. На водителя составили административные протоколы - о невыполнении требования пройти медицинское освидетельствование и о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова. Максимальная санкция - десять лет лишения свободы.Она отметила, что фигурант задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. По ее словам, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения, связанной с лишением свободы.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
19:45 29.08.2021
 
В Москве против мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, возбудили дело

Мужчина, напавший на сотрудников ДПС на востоке Москвы, стал фигурантом уголовного дела

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело о насилии к представителю власти завели после нападения мужчины на сотрудников ДПС при проверке документов на востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Рано утром в воскресенье на Красноярской улице в Москве сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили автомобиль, за рулем которого находился 25-летний молодой человек. По предварительным данным, он был пьян и отказался предъявить документы на машину. Согласно информации столичного главка МВД, мужчина вступил в конфликт и напал на полицейского, нанеся ему телесные повреждения. На водителя составили административные протоколы - о невыполнении требования пройти медицинское освидетельствование и о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова. Максимальная санкция - десять лет лишения свободы.
Она отметила, что фигурант задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. По ее словам, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения, связанной с лишением свободы.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия ИвановаРоссия
 
 
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