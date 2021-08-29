https://ria.ru/20210829/napadenie-1747753189.html
В Москве против мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, возбудили дело
В Москве против мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, возбудили дело - РИА Новости, 29.08.2021
В Москве против мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, возбудили дело
Уголовное дело о насилии к представителю власти завели после нападения мужчины на сотрудников ДПС при проверке документов на востоке Москвы, сообщила... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T19:45
2021-08-29T19:45
2021-08-29T19:45
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело о насилии к представителю власти завели после нападения мужчины на сотрудников ДПС при проверке документов на востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Рано утром в воскресенье на Красноярской улице в Москве сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили автомобиль, за рулем которого находился 25-летний молодой человек. По предварительным данным, он был пьян и отказался предъявить документы на машину. Согласно информации столичного главка МВД, мужчина вступил в конфликт и напал на полицейского, нанеся ему телесные повреждения. На водителя составили административные протоколы - о невыполнении требования пройти медицинское освидетельствование и о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова. Максимальная санкция - десять лет лишения свободы.Она отметила, что фигурант задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. По ее словам, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения, связанной с лишением свободы.
https://ria.ru/20210820/zaderzhanie-1746555300.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_abcaec4ad9cd7b736c288507a1c1cbc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия
В Москве против мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, возбудили дело
Мужчина, напавший на сотрудников ДПС на востоке Москвы, стал фигурантом уголовного дела
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Уголовное дело о насилии к представителю власти завели после нападения мужчины на сотрудников ДПС при проверке документов на востоке Москвы
, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова
.
Рано утром в воскресенье на Красноярской улице в Москве сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили автомобиль, за рулем которого находился 25-летний молодой человек. По предварительным данным, он был пьян и отказался предъявить документы на машину. Согласно информации столичного главка МВД, мужчина вступил в конфликт и напал на полицейского, нанеся ему телесные повреждения. На водителя составили административные протоколы - о невыполнении требования пройти медицинское освидетельствование и о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова. Максимальная санкция - десять лет лишения свободы.
Она отметила, что фигурант задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. По ее словам, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения, связанной с лишением свободы.