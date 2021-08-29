https://ria.ru/20210829/napadenie-1747753189.html

В Москве против мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, возбудили дело

В Москве против мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, возбудили дело - РИА Новости, 29.08.2021

В Москве против мужчины, напавшего на сотрудников ДПС, возбудили дело

Уголовное дело о насилии к представителю власти завели после нападения мужчины на сотрудников ДПС при проверке документов на востоке Москвы, сообщила... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T19:45

2021-08-29T19:45

2021-08-29T19:45

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело о насилии к представителю власти завели после нападения мужчины на сотрудников ДПС при проверке документов на востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Рано утром в воскресенье на Красноярской улице в Москве сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили автомобиль, за рулем которого находился 25-летний молодой человек. По предварительным данным, он был пьян и отказался предъявить документы на машину. Согласно информации столичного главка МВД, мужчина вступил в конфликт и напал на полицейского, нанеся ему телесные повреждения. На водителя составили административные протоколы - о невыполнении требования пройти медицинское освидетельствование и о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала Иванова. Максимальная санкция - десять лет лишения свободы.Она отметила, что фигурант задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. По ее словам, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения, связанной с лишением свободы.

https://ria.ru/20210820/zaderzhanie-1746555300.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия