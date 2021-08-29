https://ria.ru/20210829/moskva-1747728710.html

В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудников ДПС

В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудников ДПС - РИА Новости, 29.08.2021

В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудников ДПС

Мужчина в Москве напал на сотрудников ДПС, когда те остановили его автомобиль для проверки документов, нападавший задержан, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T14:09

2021-08-29T14:09

2021-08-29T18:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мужчина в Москве напал на сотрудников ДПС, когда те остановили его автомобиль для проверки документов, нападавший задержан, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сегодня в 5.20 (мск) на Красноярской улице сотрудниками ДПС для проверки был остановлен легковой автомобиль, водитель которого в ходе разбирательства повел себя неадекватно, причинил телесные повреждения полицейскому, после чего был задержан и доставлен в территориальный ОМВД", - сказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что на мужчину составлены протоколы по статьям 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского "освидетельствования" на состояние опьянения" и 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".Кроме того, материалы проверки по факту причинения травм полицейскому направлены в органы следствия для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20210519/napadenie-1732917323.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва