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В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудников ДПС
В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудников ДПС - РИА Новости, 29.08.2021
В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудников ДПС
Мужчина в Москве напал на сотрудников ДПС, когда те остановили его автомобиль для проверки документов, нападавший задержан, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:09
2021-08-29T14:09
2021-08-29T18:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мужчина в Москве напал на сотрудников ДПС, когда те остановили его автомобиль для проверки документов, нападавший задержан, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сегодня в 5.20 (мск) на Красноярской улице сотрудниками ДПС для проверки был остановлен легковой автомобиль, водитель которого в ходе разбирательства повел себя неадекватно, причинил телесные повреждения полицейскому, после чего был задержан и доставлен в территориальный ОМВД", - сказали в пресс-службе.В ведомстве добавили, что на мужчину составлены протоколы по статьям 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского "освидетельствования" на состояние опьянения" и 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".Кроме того, материалы проверки по факту причинения травм полицейскому направлены в органы следствия для принятия процессуального решения.
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происшествия, москва
14:09 29.08.2021 (обновлено: 18:48 29.08.2021)
В Москве задержали мужчину, напавшего на сотрудников ДПС
Задержан мужчина, напавший на сотрудников ДПС при проверке документов на востоке Москвы