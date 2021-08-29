В ЛНР обвинили украинских силовиков в гранатометном обстреле села
В ЛНР обвинили украинских силовиков в гранатометном обстреле села Желобок
ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из гранатомета подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Желобок у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в воскресенье открыли огонь из минометов по подконтрольному республике поселку Золотое-5.
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"В 14.10 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины с направления населенного пункта Золотое-4 (под контролем ВС Украины – ред.) по населенному пункту Золотое-5 из автоматического гранатомета станкового (АГС)", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.