https://ria.ru/20210829/lindemann-1747752639.html

Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери

Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери - РИА Новости, 29.08.2021

Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери

Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн не стал выступать на фестивале в Твери, сообщил организатор мероприятия Максим Ларин. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T19:34

2021-08-29T19:34

2021-08-29T20:17

тверь

тверская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

rammstein

тилль линдеманн

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РЯЗАНЬ, 29 авг — РИА Новости. Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн не стал выступать на фестивале в Твери, сообщил организатор мероприятия Максим Ларин.Немецкого артиста пригласили выступить 29 августа в Тверской области на фестивале, организованном главой холдинга "Афанасий" Максимом Лариным.Линдеманн приехал в регион, но накануне утром к нему в гостиницу пришли силовики, а Роспотребнадзор предупредил музыкантов о недопустимости проведения фестиваля без соблюдения всех ограничений.Ларин сообщил об отмене мероприятия и переносе части выступлений на другую площадку. Линдеманну предложили выступить на закрытой территории с соблюдением всех антиковидных мер, но артист отказался.

https://ria.ru/20210818/lindemann-1746176665.html

тверь

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, тверская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), rammstein, тилль линдеманн