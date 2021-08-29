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Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери
Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери - РИА Новости, 29.08.2021
Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн не стал выступать на фестивале в Твери, сообщил организатор мероприятия Максим Ларин. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T19:34
2021-08-29T20:17
тверь
тверская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
rammstein
тилль линдеманн
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РЯЗАНЬ, 29 авг — РИА Новости. Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн не стал выступать на фестивале в Твери, сообщил организатор мероприятия Максим Ларин.Немецкого артиста пригласили выступить 29 августа в Тверской области на фестивале, организованном главой холдинга "Афанасий" Максимом Лариным.Линдеманн приехал в регион, но накануне утром к нему в гостиницу пришли силовики, а Роспотребнадзор предупредил музыкантов о недопустимости проведения фестиваля без соблюдения всех ограничений.Ларин сообщил об отмене мероприятия и переносе части выступлений на другую площадку. Линдеманну предложили выступить на закрытой территории с соблюдением всех антиковидных мер, но артист отказался.
https://ria.ru/20210818/lindemann-1746176665.html
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тверь, тверская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), rammstein, тилль линдеманн
19:34 29.08.2021 (обновлено: 20:17 29.08.2021)
 
Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери

Вокалист Rammstein Линдеманн отменил выступление на фестивале в Твери

CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel / Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel /
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РЯЗАНЬ, 29 авг — РИА Новости. Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн не стал выступать на фестивале в Твери, сообщил организатор мероприятия Максим Ларин.
"Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний", — написал Ларин в "ВКонтакте".
Немецкого артиста пригласили выступить 29 августа в Тверской области на фестивале, организованном главой холдинга "Афанасий" Максимом Лариным.
Линдеманн приехал в регион, но накануне утром к нему в гостиницу пришли силовики, а Роспотребнадзор предупредил музыкантов о недопустимости проведения фестиваля без соблюдения всех ограничений.
Ларин сообщил об отмене мероприятия и переносе части выступлений на другую площадку. Линдеманну предложили выступить на закрытой территории с соблюдением всех антиковидных мер, но артист отказался.
Солист Rammstein Тилль Линдеманн
18 августа, 10:24Культура
Солист Rammstein Тилль Линдеманн выступит на "Спасской башне"
 
ТверьТверская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)RammsteinТилль Линдеманн
 
 
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