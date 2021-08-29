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Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида
Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида - РИА Новости, 29.08.2021
Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида
Российский космонавт Олег Новицкий снял с МКС движущийся к США ураган Ида. Фото опубликовано в Telegram "Роскосмоса". РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:14
2021-08-29T15:35
сша
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий снял с МКС движущийся к США ураган Ида. Фото опубликовано в Telegram "Роскосмоса"."Наблюдаем с борта Международной космической станции за ураганом Ида... Он движется к побережью США со скоростью порядка 25 километров в час", - подписано изображение Новицкого в сообщении "Роскосмоса".
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сша, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий
15:14 29.08.2021 (обновлено: 15:35 29.08.2021)
 
Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида

Российский космонавт Олег Новицкий Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида

© Фото : Космонавт Олег Новицкий / VkontakteУраган "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч
Ураган Ида, образовавшийся в Атлантическом океане, движется к побережью США со скоростью порядка 25 км/ч - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : Космонавт Олег Новицкий / Vkontakte
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий снял с МКС движущийся к США ураган Ида. Фото опубликовано в Telegram "Роскосмоса".
"Наблюдаем с борта Международной космической станции за ураганом Ида... Он движется к побережью США со скоростью порядка 25 километров в час", - подписано изображение Новицкого в сообщении "Роскосмоса".
 
СШАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег Новицкий
 
 
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