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Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида

Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида - РИА Новости, 29.08.2021

Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида

Российский космонавт Олег Новицкий снял с МКС движущийся к США ураган Ида. Фото опубликовано в Telegram "Роскосмоса". РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T15:14

2021-08-29T15:14

2021-08-29T15:35

сша

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий снял с МКС движущийся к США ураган Ида. Фото опубликовано в Telegram "Роскосмоса"."Наблюдаем с борта Международной космической станции за ураганом Ида... Он движется к побережью США со скоростью порядка 25 километров в час", - подписано изображение Новицкого в сообщении "Роскосмоса".

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий