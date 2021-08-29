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Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида
Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида - РИА Новости, 29.08.2021
Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида
Российский космонавт Олег Новицкий снял с МКС движущийся к США ураган Ида. Фото опубликовано в Telegram "Роскосмоса". РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:14
2021-08-29T15:14
2021-08-29T15:35
сша
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российский космонавт Олег Новицкий снял с МКС движущийся к США ураган Ида. Фото опубликовано в Telegram "Роскосмоса"."Наблюдаем с борта Международной космической станции за ураганом Ида... Он движется к побережью США со скоростью порядка 25 километров в час", - подписано изображение Новицкого в сообщении "Роскосмоса".
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сша, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий
15:14 29.08.2021 (обновлено: 15:35 29.08.2021)
Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида
Российский космонавт Олег Новицкий Космонавт снял с МКС идущий к США ураган Ида