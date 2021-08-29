https://ria.ru/20210829/koronavirus-1747719335.html
В России выявили 19 286 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 19 286 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 29.08.2021
В России выявили 19 286 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 19 286 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:02
2021-08-29T12:02
2021-08-29T12:29
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 19 286 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 19 492 инфицированных. Темп прироста, как и днем ранее, составляет 0,28 процента. Умерли за сутки 797 человек, выписались после лечения — 16 804. У 6,9 процента заразившихся (1324 человека) нет симптомов.Новые случаи зарегистрировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1444 (накануне было 1498), Санкт-Петербурге — 1318, Подмосковье — 914, Свердловской области — 523, Ростовской — 485, Пермском крае — 470, Воронежской области — 464, Самарской — 436, Красноярском крае — 433, Нижегородской области — 404.Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 13, а на Чукотке их 14.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 882 827 человек, из них 181 637 умерли, 6 148 250 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 214,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 216 миллионов. Почти четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747566101.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
12:02 29.08.2021 (обновлено: 12:29 29.08.2021)
В России выявили 19 286 новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: в России за сутки выявили 19 286 случаев заражения коронавирусом