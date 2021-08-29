https://ria.ru/20210829/karaoke-1745249553.html
Споем караоке: советы звездного коуча по вокалу
как научится петь в караоке
Споем караоке: советы звездного коуча по вокалу
Караоке — один из самых популярных видов развлечений. РИА Новости обратилось к звездному коучу по вокалу Михаилу Касымову. Он работал с Егором Кридом, Натаном,... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:48
2021-08-29T14:48
2021-08-29T14:48
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Караоке — один из самых популярных видов развлечений. РИА Новости обратилось к звездному коучу по вокалу Михаилу Касымову. Он работал с Егором Кридом, Натаном, T-Killah и другими. Педагог дал советы любителям петь, как сделать вокальное выступление идеальным.Правило первое: нужно разогреть связкиПение — это тоже физическая нагрузка. Нельзя использовать голосовые связки без предварительной подготовки.Стоит учитывать главное правило в любом деле — знать меру."Если вы непрофессионал и не знаете никаких техник распевок, то максимум, что можно, — выпить чай с лимоном и небольшим количеством сахара. Но не литрами, разумеется, немного", — посоветовал коуч.Правило второе: никакого крикаКрасивый, мощный голос — это не крик. Не нужно напрягать связки, тем более что в караоке есть микрофон."За этим инструментом следит звукорежиссер — он настроит его правильно. Более того, в караоке на систему устанавливают компрессор. Это нужно для того, чтобы не сломать динамики. Например, если лимитор стоит на семи баллах, то как бы вы ни кричали, он будет пережимать ваш напор до этого показателя", — отметил педагог.Главное правило: вокал — это дыханиеВ исполнительском мастерстве есть понятие вокальной опоры. Если говорить образно, она напоминает воздушный шар, который находится в районе живота. И это основа любого пения.Михаил Касымов записал самые простые, но необходимые распевки и упражнения для начинающих вокалистов или любителей петь в караоке.Однако есть несколько противопоказаний, которые учитывают даже профессиональные певцы. Ими не стоит пренебрегать, уверен коуч.Противопоказание первое: не пойте ночьюЧаще всего в караоке-клубы ходят ночью. Но именно в это время суток хорошего исполнения добиться сложно.При этом стоит отметить, что если вы привыкли работать или петь ночью, а днем отдыхаете и спите, то с вокалом все получится. Пример — профессиональные артисты, которые выступают чаще вечером. Но они не напрягают связки утром и днем.Противопоказание второе: никакого алкоголяОн также подчеркнул, что сухость связок вызовет ответную реакцию иммунитета."Организм будет вырабатывать слизь, и вы будете откашливаться. Да и в состоянии алкогольного опьянения сложно отдавать себе отчет, вы будете утрировать звук, а это приведет к полипам, узлам на связках и другим нарушениями", — подчеркнул Касымов.Если после похода в караоке вы чувствуете дискомфорт в горле на протяжении нескольких дней, стоит обратиться к врачу-лору, советует педагог.Противопоказание третье: никакой едыРаспространенное мнение, что сырые яйца — хорошее средство для голоса. Но Касымов говорит: "Это миф!"При этом не стоит забывать о простой воде, которая поможет смочить связки и очистить их от слизи.Выводы мастера:
https://ria.ru/20210416/karaoke-1728458404.html
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РИА Новости
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Советы звездного коуча по вокалу Михаила Касымова
Советы звездного коуча по вокалу Михаила Касымова
2021-08-29T14:48
true
PT5M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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егор крид, новости культуры, музыка
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Караоке — один из самых популярных видов развлечений. РИА Новости обратилось к звездному коучу по вокалу Михаилу Касымову. Он работал с Егором Кридом, Натаном, T-Killah и другими. Педагог дал советы любителям петь, как сделать вокальное выступление идеальным.
Правило первое: нужно разогреть связки
Пение — это тоже физическая нагрузка. Нельзя использовать голосовые связки без предварительной подготовки.
"Здесь та же история, что и на тренировках. Когда мы приходим в зал, то разогреваемся не мысленно, а делаем разминку. В вокале все довольно просто: нужно сделать комплекс упражнений", — сказал Касымов.
Стоит учитывать главное правило в любом деле — знать меру.
"Если вы непрофессионал и не знаете никаких техник распевок, то максимум, что можно, — выпить чай с лимоном и небольшим количеством сахара. Но не литрами, разумеется, немного", — посоветовал коуч.
Правило второе: никакого крика
Красивый, мощный голос — это не крик. Не нужно напрягать связки, тем более что в караоке есть микрофон.
"За этим инструментом следит звукорежиссер — он настроит его правильно. Более того, в караоке на систему устанавливают компрессор. Это нужно для того, чтобы не сломать динамики. Например, если лимитор стоит на семи баллах, то как бы вы ни кричали, он будет пережимать ваш напор до этого показателя", — отметил педагог.
Главное правило: вокал — это дыхание
В исполнительском мастерстве есть понятие вокальной опоры. Если говорить образно, она напоминает воздушный шар, который находится в районе живота. И это основа любого пения.
"На уроках вокала дыханию уделяют очень много времени. Есть разные детали и особенности. Главное — дышать нужно диафрагмой, животом, а не грудью. Воздух забирать и выпускать необходимо носом, а не ртом", — сказал коуч.
Михаил Касымов записал самые простые, но необходимые распевки и упражнения для начинающих вокалистов или любителей петь в караоке.
Однако есть несколько противопоказаний, которые учитывают даже профессиональные певцы. Ими не стоит пренебрегать, уверен коуч.
Противопоказание первое: не пойте ночью
Чаще всего в караоке-клубы ходят ночью. Но именно в это время суток хорошего исполнения добиться сложно.
"Ночью организм привык отдыхать. Голосовые связки — это тоже мышцы, и они "засыпают" по режиму, а мы даем им нагрузку. Это то же самое, если вы ночью ходите в зал усиленно тренироваться и ждете каких-то результатов", — отметил Касымов.
При этом стоит отметить, что если вы привыкли работать или петь ночью, а днем отдыхаете и спите, то с вокалом все получится. Пример — профессиональные артисты, которые выступают чаще вечером. Но они не напрягают связки утром и днем.
Противопоказание второе: никакого алкоголя
"Не стоит пить алкоголь, потому что он сушит связки. Это миф, что чуть-чуть горячительного напитка помогает звучать лучше. Спирт действительно разогревает связки, он даст эффект, но на очень короткое время — примерно на три минуты. И при этом вы можете обжечь связки", — сказал педагог.
Он также подчеркнул, что сухость связок вызовет ответную реакцию иммунитета.
"Организм будет вырабатывать слизь, и вы будете откашливаться. Да и в состоянии алкогольного опьянения сложно отдавать себе отчет, вы будете утрировать звук, а это приведет к полипам, узлам на связках и другим нарушениями", — подчеркнул Касымов.
Если после похода в караоке вы чувствуете дискомфорт в горле на протяжении нескольких дней, стоит обратиться к врачу-лору, советует педагог.
Противопоказание третье: никакой еды
Распространенное мнение, что сырые яйца — хорошее средство для голоса. Но Касымов говорит: "Это миф!"
"Когда мы едим, то открывается пищевод, а когда мы дышим, а это основа вокала, то он закрывается. Никакая пища не поможет вашим связкам. Яйцо перед пением — это какая-то старая байка, которая пошла от академических вокалистов", — подчеркнул тренер.
При этом не стоит забывать о простой воде, которая поможет смочить связки и очистить их от слизи.
Выводы мастера:
1Петь можно и нужно всем — это не только удовольствие, но и психологическая и физическая разгрузка.
2Нельзя петь связками, основа техники любого вокалиста — дыхание.
3Вокал — это ремесло, ему нужно обучаться. Квалифицированный наставник необходим.
4Если вы любите петь в караоке — делайте это, но не напрягаясь, от души, а не во весь голос.
5Выбирайте хорошие клубы-караоке с профессиональными звукорежиссерами — они настроят звук так, что вы сами не узнаете свой голос.