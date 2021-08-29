https://ria.ru/20210829/karaoke-1745249553.html

Споем караоке: советы звездного коуча по вокалу

как научится петь в караоке

Споем караоке: советы звездного коуча по вокалу

Караоке — один из самых популярных видов развлечений. РИА Новости обратилось к звездному коучу по вокалу Михаилу Касымову. Он работал с Егором Кридом, Натаном,... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T14:48

2021-08-29T14:48

2021-08-29T14:48

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Караоке — один из самых популярных видов развлечений. РИА Новости обратилось к звездному коучу по вокалу Михаилу Касымову. Он работал с Егором Кридом, Натаном, T-Killah и другими. Педагог дал советы любителям петь, как сделать вокальное выступление идеальным.Правило первое: нужно разогреть связкиПение — это тоже физическая нагрузка. Нельзя использовать голосовые связки без предварительной подготовки.Стоит учитывать главное правило в любом деле — знать меру."Если вы непрофессионал и не знаете никаких техник распевок, то максимум, что можно, — выпить чай с лимоном и небольшим количеством сахара. Но не литрами, разумеется, немного", — посоветовал коуч.Правило второе: никакого крикаКрасивый, мощный голос — это не крик. Не нужно напрягать связки, тем более что в караоке есть микрофон."За этим инструментом следит звукорежиссер — он настроит его правильно. Более того, в караоке на систему устанавливают компрессор. Это нужно для того, чтобы не сломать динамики. Например, если лимитор стоит на семи баллах, то как бы вы ни кричали, он будет пережимать ваш напор до этого показателя", — отметил педагог.Главное правило: вокал — это дыханиеВ исполнительском мастерстве есть понятие вокальной опоры. Если говорить образно, она напоминает воздушный шар, который находится в районе живота. И это основа любого пения.Михаил Касымов записал самые простые, но необходимые распевки и упражнения для начинающих вокалистов или любителей петь в караоке.Однако есть несколько противопоказаний, которые учитывают даже профессиональные певцы. Ими не стоит пренебрегать, уверен коуч.Противопоказание первое: не пойте ночьюЧаще всего в караоке-клубы ходят ночью. Но именно в это время суток хорошего исполнения добиться сложно.При этом стоит отметить, что если вы привыкли работать или петь ночью, а днем отдыхаете и спите, то с вокалом все получится. Пример — профессиональные артисты, которые выступают чаще вечером. Но они не напрягают связки утром и днем.Противопоказание второе: никакого алкоголяОн также подчеркнул, что сухость связок вызовет ответную реакцию иммунитета."Организм будет вырабатывать слизь, и вы будете откашливаться. Да и в состоянии алкогольного опьянения сложно отдавать себе отчет, вы будете утрировать звук, а это приведет к полипам, узлам на связках и другим нарушениями", — подчеркнул Касымов.Если после похода в караоке вы чувствуете дискомфорт в горле на протяжении нескольких дней, стоит обратиться к врачу-лору, советует педагог.Противопоказание третье: никакой едыРаспространенное мнение, что сырые яйца — хорошее средство для голоса. Но Касымов говорит: "Это миф!"При этом не стоит забывать о простой воде, которая поможет смочить связки и очистить их от слизи.Выводы мастера:

https://ria.ru/20210416/karaoke-1728458404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Советы звездного коуча по вокалу Михаила Касымова Советы звездного коуча по вокалу Михаила Касымова 2021-08-29T14:48 true PT5M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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егор крид, новости культуры, музыка