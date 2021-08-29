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В Москве на Калужском шоссе перевернулся грузовик, движение перекрыли
В Москве на Калужском шоссе перевернулся грузовик, движение перекрыли - РИА Новости, 29.08.2021
В Москве на Калужском шоссе перевернулся грузовик, движение перекрыли
Движение по Калужскому шоссе в сторону области в Москве перекрыто из-за перевернувшегося грузовика, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T20:11
2021-08-29T20:11
2021-08-29T21:00
происшествия
москва
калужское шоссе
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение по Калужскому шоссе в сторону области в Москве перекрыто из-за перевернувшегося грузовика, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы.Отмечается, что на 33-м километре Калужского шоссе в районе деревни Десна в сторону области водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль перевернулся."Перекрыто движение по Калужскому шоссе в сторону области. Движение транспорта осуществляется по дублеру Калужского шоссе", - говорится в сообщении.Позже ведомство добавило, что для движения в сторону области свободны две полосы.
https://ria.ru/20210824/trassa-1747030394.html
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калужское шоссе
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происшествия, москва, калужское шоссе
20:11 29.08.2021 (обновлено: 21:00 29.08.2021)
В Москве на Калужском шоссе перевернулся грузовик, движение перекрыли
В Москве на Калужском шоссе перевернулся грузовик, движение в сторону области перекрыли