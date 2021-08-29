https://ria.ru/20210829/gruzovik-1747755226.html

В Москве на Калужском шоссе перевернулся грузовик, движение перекрыли

В Москве на Калужском шоссе перевернулся грузовик, движение перекрыли - РИА Новости, 29.08.2021

В Москве на Калужском шоссе перевернулся грузовик, движение перекрыли

Движение по Калужскому шоссе в сторону области в Москве перекрыто из-за перевернувшегося грузовика, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T20:11

2021-08-29T20:11

2021-08-29T21:00

происшествия

москва

калужское шоссе

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение по Калужскому шоссе в сторону области в Москве перекрыто из-за перевернувшегося грузовика, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы.Отмечается, что на 33-м километре Калужского шоссе в районе деревни Десна в сторону области водитель грузовика не справился с управлением, автомобиль перевернулся."Перекрыто движение по Калужскому шоссе в сторону области. Движение транспорта осуществляется по дублеру Калужского шоссе", - говорится в сообщении.Позже ведомство добавило, что для движения в сторону области свободны две полосы.

https://ria.ru/20210824/trassa-1747030394.html

москва

калужское шоссе

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, калужское шоссе