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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210829/festival-1747722246.html
Линдеманну на фестивале в Твери предложили выступить на закрытой площадке
Линдеманну на фестивале в Твери предложили выступить на закрытой площадке - РИА Новости, 29.08.2021
Линдеманну на фестивале в Твери предложили выступить на закрытой площадке
Организаторы фестиваля в Твери предложили немецкому музыканту Тиллю Линдеманну выступить на закрытой площадке с соблюдением антиковидных мер, сообщил РИА... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T12:36
2021-08-29T16:09
шоубиз
тверь
тилль линдеманн
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Организаторы фестиваля в Твери предложили немецкому музыканту Тиллю Линдеманну выступить на закрытой площадке с соблюдением антиковидных мер, сообщил РИА Новости предприниматель Максим Ларин.Он рассказал, что Линдеманну направили соответствующее письмо. Предполагается, что на этой площадке соберется не более 500 человек, включая музыкальный коллектив и технический персонал.Лидер "Раммштайна" должен был выступить на фестивале 29 августа, но накануне стало известно, что к нему пришли представители Роспотребнадзора и предупредили о необходимости соблюдать противоэпидемические ограничения. Позже Ларин сообщил об отмене фестиваля, часть мероприятий перенесли на другую территорию.Согласно правилам, действующим в Тверской области, массовые мероприятия можно проводить, если число их участников и зрителей не превышает 500, трибуны или зал заполняются не более чем на 50 процентов, причем зрители должны быть рассажены с интервалом.
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тверь, тилль линдеманн, коронавирус covid-19
12:36 29.08.2021 (обновлено: 16:09 29.08.2021)
 
Линдеманну на фестивале в Твери предложили выступить на закрытой площадке

Тиллю Линдеманну на фестивале в Твери предложили выступить на закрытой площадке

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн на презентации своей книги "В тихой ночи. Лирика" в Москве
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на презентации своей книги В тихой ночи. Лирика в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Организаторы фестиваля в Твери предложили немецкому музыканту Тиллю Линдеманну выступить на закрытой площадке с соблюдением антиковидных мер, сообщил РИА Новости предприниматель Максим Ларин.
Он рассказал, что Линдеманну направили соответствующее письмо. Предполагается, что на этой площадке соберется не более 500 человек, включая музыкальный коллектив и технический персонал.
Лидер "Раммштайна" должен был выступить на фестивале 29 августа, но накануне стало известно, что к нему пришли представители Роспотребнадзора и предупредили о необходимости соблюдать противоэпидемические ограничения. Позже Ларин сообщил об отмене фестиваля, часть мероприятий перенесли на другую территорию.
Согласно правилам, действующим в Тверской области, массовые мероприятия можно проводить, если число их участников и зрителей не превышает 500, трибуны или зал заполняются не более чем на 50 процентов, причем зрители должны быть рассажены с интервалом.
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 21:39
В Твери отменили фестиваль с участием Линдеманна
 
ШоубизТверьТилль ЛиндеманнКоронавирус COVID-19
 
 
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