https://ria.ru/20210829/festival-1747722246.html

Линдеманну на фестивале в Твери предложили выступить на закрытой площадке

Линдеманну на фестивале в Твери предложили выступить на закрытой площадке - РИА Новости, 29.08.2021

Линдеманну на фестивале в Твери предложили выступить на закрытой площадке

Организаторы фестиваля в Твери предложили немецкому музыканту Тиллю Линдеманну выступить на закрытой площадке с соблюдением антиковидных мер, сообщил РИА... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T12:36

2021-08-29T12:36

2021-08-29T16:09

шоубиз

тверь

тилль линдеманн

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Организаторы фестиваля в Твери предложили немецкому музыканту Тиллю Линдеманну выступить на закрытой площадке с соблюдением антиковидных мер, сообщил РИА Новости предприниматель Максим Ларин.Он рассказал, что Линдеманну направили соответствующее письмо. Предполагается, что на этой площадке соберется не более 500 человек, включая музыкальный коллектив и технический персонал.Лидер "Раммштайна" должен был выступить на фестивале 29 августа, но накануне стало известно, что к нему пришли представители Роспотребнадзора и предупредили о необходимости соблюдать противоэпидемические ограничения. Позже Ларин сообщил об отмене фестиваля, часть мероприятий перенесли на другую территорию.Согласно правилам, действующим в Тверской области, массовые мероприятия можно проводить, если число их участников и зрителей не превышает 500, трибуны или зал заполняются не более чем на 50 процентов, причем зрители должны быть рассажены с интервалом.

https://ria.ru/20210828/tver-1747689888.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверь, тилль линдеманн, коронавирус covid-19