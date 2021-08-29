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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/belorussiya-1747762122.html
В Белоруссии считают, что США втягивает Россию в тлеющие конфликты
В Белоруссии считают, что США втягивает Россию в тлеющие конфликты - РИА Новости, 29.08.2021
В Белоруссии считают, что США втягивает Россию в тлеющие конфликты
Заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что действия США в Афганистане были направлены на усугубление конфликтности в... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T21:59
2021-08-29T21:59
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
белоруссия
афганистан
александр лукашенко
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МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что действия США в Афганистане были направлены на усугубление конфликтности в регионе."Надо полагать, что вся эта американская затея с Афганистаном - это многолетняя, тщательно спланированная акция. И направлена она не на поддержку действовавшего там правительства или еще кого-то, а нацелена исключительно на усугубление конфликтности и проблемности этого региона", - сказал заместитель госсекретаря в эфире телеканала ОНТ.Арчаков отметил, что подобные социальные кризисы, как в Афганистане, "всегда сопровождаются проявлениями международного терроризма, ростом трансграничной, транснациональной преступности". "И если какие-то экстремисты, а также наркотики, оружие, нелегальные мигранты новой волной двинутся в Европу, то это уже коснется нас напрямую", - подчеркнул он.Арчаков заявил, что есть риски появления кризисных точек и в восточноевропейском регионе. "США и Запад заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и ее союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром", - считает он. По словам замгоссекретаря Совбеза Белоруссии, "события, которые развернулись вокруг Беларуси в прошлом году, наглядно это подтверждают"."Ведь практически сразу началось резкое наращивание непосредственно военного присутствия США на польской территории, причем в непосредственной близости от границ Беларуси. Сейчас на польской территории развернут американский континент численностью примерно 4 тысяч человек, в прошлом году подписано соглашение - он будет увеличен еще на тысячу, а также построена инфраструктура для размещения 20 тысяч американских военнослужащих... Судя по всему, США окапывается в Польше надолго", - добавил Арчаков.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против отдельных белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210827/rubezhi-1747527728.html
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в мире, сша, белоруссия, афганистан, александр лукашенко
21:59 29.08.2021
 
В Белоруссии считают, что США втягивает Россию в тлеющие конфликты

В Совбезе Белоруссии видят в действиях США в Афганистане усиление конфликтности в регионе

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный в аэропорту Кабула
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
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МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков заявил, что действия США в Афганистане были направлены на усугубление конфликтности в регионе.
"Надо полагать, что вся эта американская затея с Афганистаном - это многолетняя, тщательно спланированная акция. И направлена она не на поддержку действовавшего там правительства или еще кого-то, а нацелена исключительно на усугубление конфликтности и проблемности этого региона", - сказал заместитель госсекретаря в эфире телеканала ОНТ.
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Арчаков отметил, что подобные социальные кризисы, как в Афганистане, "всегда сопровождаются проявлениями международного терроризма, ростом трансграничной, транснациональной преступности". "И если какие-то экстремисты, а также наркотики, оружие, нелегальные мигранты новой волной двинутся в Европу, то это уже коснется нас напрямую", - подчеркнул он.
Арчаков заявил, что есть риски появления кризисных точек и в восточноевропейском регионе. "США и Запад заинтересованы в том, чтобы погрузить Россию и ее союзников в пучину таких вот тлеющих конфликтов, чтобы не мешали управлять миром", - считает он. По словам замгоссекретаря Совбеза Белоруссии, "события, которые развернулись вокруг Беларуси в прошлом году, наглядно это подтверждают".
"Ведь практически сразу началось резкое наращивание непосредственно военного присутствия США на польской территории, причем в непосредственной близости от границ Беларуси. Сейчас на польской территории развернут американский континент численностью примерно 4 тысяч человек, в прошлом году подписано соглашение - он будет увеличен еще на тысячу, а также построена инфраструктура для размещения 20 тысяч американских военнослужащих... Судя по всему, США окапывается в Польше надолго", - добавил Арчаков.
Кабул - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 10:21Захват власти в Афганистане талибами
Politico: США передали талибам "расстрельный список" афганцев
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, заявлял, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против отдельных белорусских официальных лиц, предприятий, отраслей, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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