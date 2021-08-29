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Российские банки сократили выдачу потребительских кредитов
Российские банки сократили выдачу потребительских кредитов - РИА Новости, 29.08.2021
Российские банки сократили выдачу потребительских кредитов
Российские банки в июле сократили выдачу потребительских кредитов, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T08:22
2021-08-29T13:03
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские банки в июле сократили выдачу потребительских кредитов, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".По данным компании, в прошлом месяце кредитные организации выдали 1,123 миллиона потребкредитов на 347,7 миллиарда рублей — количество кредитов снизилось на 0,2 процента, а их объем — более существенно, на шесть процентов."Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, что отчасти может быть следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов", — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.По его словам, в августе резкого снижения выдачи кредитов вряд ли стоит ожидать — этот месяц остается стабильно высоким в преддверии значительных потребительских трат в сентябре. Скорее всего, объем потребительского кредитования может несколько вырасти вслед за ростом спроса, добавил Лагуткин.С 1 июля Центробанк вернул требования по необеспеченным потребительским кредитам на "доковидный" уровень. Необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска объясняется ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан.Однако ЦБ счел темпы роста кредитования по-прежнему слишком высокими и объявил об ужесточении с 1 октября регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов закредитованным россиянам.
https://ria.ru/20210821/kredit-1746641607.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия
08:22 29.08.2021 (обновлено: 13:03 29.08.2021)
 
Российские банки сократили выдачу потребительских кредитов

Российские банки сократили выдачу потребительских кредитов после ужесточения регулирования

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске, во время работы с клиентом
Сотрудница офиса Сбербанка нового формата, открывшегося на Красном проспекте в Новосибирске, во время работы с клиентом - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские банки в июле сократили выдачу потребительских кредитов, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
По данным компании, в прошлом месяце кредитные организации выдали 1,123 миллиона потребкредитов на 347,7 миллиарда рублей — количество кредитов снизилось на 0,2 процента, а их объем — более существенно, на шесть процентов.
"Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, что отчасти может быть следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов", — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.
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По его словам, в августе резкого снижения выдачи кредитов вряд ли стоит ожидать — этот месяц остается стабильно высоким в преддверии значительных потребительских трат в сентябре. Скорее всего, объем потребительского кредитования может несколько вырасти вслед за ростом спроса, добавил Лагуткин.
С 1 июля Центробанк вернул требования по необеспеченным потребительским кредитам на "доковидный" уровень. Необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска объясняется ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан.
Однако ЦБ счел темпы роста кредитования по-прежнему слишком высокими и объявил об ужесточении с 1 октября регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов закредитованным россиянам.
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