https://ria.ru/20210829/banki-1747705294.html

Российские банки сократили выдачу потребительских кредитов

Российские банки сократили выдачу потребительских кредитов - РИА Новости, 29.08.2021

Российские банки сократили выдачу потребительских кредитов

Российские банки в июле сократили выдачу потребительских кредитов, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T08:22

2021-08-29T08:22

2021-08-29T13:03

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740574904_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_75038d129e7754ad486828b4c5421191.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские банки в июле сократили выдачу потребительских кредитов, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".По данным компании, в прошлом месяце кредитные организации выдали 1,123 миллиона потребкредитов на 347,7 миллиарда рублей — количество кредитов снизилось на 0,2 процента, а их объем — более существенно, на шесть процентов."Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, что отчасти может быть следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов", — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.По его словам, в августе резкого снижения выдачи кредитов вряд ли стоит ожидать — этот месяц остается стабильно высоким в преддверии значительных потребительских трат в сентябре. Скорее всего, объем потребительского кредитования может несколько вырасти вслед за ростом спроса, добавил Лагуткин.С 1 июля Центробанк вернул требования по необеспеченным потребительским кредитам на "доковидный" уровень. Необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска объясняется ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан.Однако ЦБ счел темпы роста кредитования по-прежнему слишком высокими и объявил об ужесточении с 1 октября регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов закредитованным россиянам.

https://ria.ru/20210821/kredit-1746641607.html

https://ria.ru/20210725/kredit-1742757773.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия