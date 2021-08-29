https://ria.ru/20210829/afganistan-1747746872.html

Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести

Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести - РИА Новости, 29.08.2021

Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести

Шесть человек, включая четырех детей, стали жертвами ракетного удара в Кабуле, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T18:12

2021-08-29T18:12

2021-08-29T18:12

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шесть человек, включая четырех детей, стали жертвами ракетного удара в Кабуле, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на очевидцев.Отмечается, что помимо шести жертв от удара пострадали еще четыре человека.По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два транспортных средства и часть дома.Ранее в Кабуле прогремел взрыв. Источник из столичного полицейского управления подтвердил РИА Новости, что причиной взрыва стал ракетный удар по дому недалеко от аэропорта Кабула.СМИ со ссылкой на двух американских чиновников писали, что удар в столице Афганистана осуществили США. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, удар был нанесен по транспортному средству, в котором находились "несколько смертников", они направлялись в аэропорт Кабула.

https://ria.ru/20210828/shoygu-1747654230.html

сша

кабул (город)

афганистан

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Последствия авиаудара по автомобилю в Кабуле Военные США подтвердили авиаудар по автомобилю в Кабуле, представлявшему непосредственную угрозу аэропорту, цель связана с ИГ (запрещена в РФ). Шесть человек, включая 4 детей, погибли, сообщило афганское ТВ со ссылкой на очевидцев. 2021-08-29T18:12 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, кабул (город), афганистан