Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/afganistan-1747746872.html
Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести
Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести - РИА Новости, 29.08.2021
Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести
Шесть человек, включая четырех детей, стали жертвами ракетного удара в Кабуле, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T18:12
2021-08-29T18:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
кабул (город)
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747746228_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_18cf8a458185c307e2d1f49a17e0daa8.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шесть человек, включая четырех детей, стали жертвами ракетного удара в Кабуле, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на очевидцев.Отмечается, что помимо шести жертв от удара пострадали еще четыре человека.По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два транспортных средства и часть дома.Ранее в Кабуле прогремел взрыв. Источник из столичного полицейского управления подтвердил РИА Новости, что причиной взрыва стал ракетный удар по дому недалеко от аэропорта Кабула.СМИ со ссылкой на двух американских чиновников писали, что удар в столице Афганистана осуществили США. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, удар был нанесен по транспортному средству, в котором находились "несколько смертников", они направлялись в аэропорт Кабула.
https://ria.ru/20210828/shoygu-1747654230.html
сша
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Последствия авиаудара по автомобилю в Кабуле
Военные США подтвердили авиаудар по автомобилю в Кабуле, представлявшему непосредственную угрозу аэропорту, цель связана с ИГ (запрещена в РФ). Шесть человек, включая 4 детей, погибли, сообщило афганское ТВ со ссылкой на очевидцев.
2021-08-29T18:12
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747746228_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5ce6bba82bb7fa52591130aff9b8ac86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, кабул (город), афганистан
18:12 29.08.2021
 
Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести

Ariana News: число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шесть человек, включая четырех детей, стали жертвами ракетного удара в Кабуле, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что помимо шести жертв от удара пострадали еще четыре человека.
По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два транспортных средства и часть дома.
Ранее в Кабуле прогремел взрыв. Источник из столичного полицейского управления подтвердил РИА Новости, что причиной взрыва стал ракетный удар по дому недалеко от аэропорта Кабула.
СМИ со ссылкой на двух американских чиновников писали, что удар в столице Афганистана осуществили США. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, удар был нанесен по транспортному средству, в котором находились "несколько смертников", они направлялись в аэропорт Кабула.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 14:40Захват власти в Афганистане талибами
Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАКабул (город)Афганистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
03:09Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Лента новостейМолния