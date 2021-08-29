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Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести
Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести - РИА Новости, 29.08.2021
Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести
Шесть человек, включая четырех детей, стали жертвами ракетного удара в Кабуле, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T18:12
2021-08-29T18:12
2021-08-29T18:12
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Шесть человек, включая четырех детей, стали жертвами ракетного удара в Кабуле, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на очевидцев.Отмечается, что помимо шести жертв от удара пострадали еще четыре человека.По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два транспортных средства и часть дома.Ранее в Кабуле прогремел взрыв. Источник из столичного полицейского управления подтвердил РИА Новости, что причиной взрыва стал ракетный удар по дому недалеко от аэропорта Кабула.СМИ со ссылкой на двух американских чиновников писали, что удар в столице Афганистана осуществили США. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, удар был нанесен по транспортному средству, в котором находились "несколько смертников", они направлялись в аэропорт Кабула.
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Последствия авиаудара по автомобилю в Кабуле
Военные США подтвердили авиаудар по автомобилю в Кабуле, представлявшему непосредственную угрозу аэропорту, цель связана с ИГ (запрещена в РФ). Шесть человек, включая 4 детей, погибли, сообщило афганское ТВ со ссылкой на очевидцев.
2021-08-29T18:12
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в мире, сша, кабул (город), афганистан
Число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести
Ariana News: число жертв ракетного удара США в Кабуле возросло до шести