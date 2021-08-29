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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/afganistan-1747741549.html
США нанесли удар в Кабуле, сообщили СМИ
США нанесли удар в Кабуле, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.08.2021
США нанесли удар в Кабуле, сообщили СМИ
Ракетный удар в столице Афганистана нанесли американские военные, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T16:35
2021-08-29T17:41
в мире
сша
кабул (город)
захват власти в афганистане талибами
афганистан
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ракетный удар в столице Афганистана нанесли американские военные, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников.Целью был террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт, сообщил Ассошиэйтед Пресс представитель движения "Талибан"* .По его данным, террорист в момент удара находился в машине.Американские чиновники, в свою очередь, рассказали агентству, что удар был нанесен по автомобилю, в котором находились "несколько смертников", направлявшиеся в аэропорт.По последним данным, жертвами удара стали шесть человек, четверо из них — дети.Двадцать шестого августа террорист-смертник взорвал бомбу на одном из КПП в аэропорту. В результате погибли 13 военных из США и около 200 афганцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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кабул (город)
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в мире, сша, кабул (город), афганистан
16:35 29.08.2021 (обновлено: 17:41 29.08.2021)
 
США нанесли удар в Кабуле, сообщили СМИ

Reuters: ракетный удар в Кабуле нанесли военные США

© AP Photo / Wali SabawoonМестность вблизи аэропорта в Кабуле
Местность вблизи аэропорта в Кабуле - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ракетный удар в столице Афганистана нанесли американские военные, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников.
Целью был террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт, сообщил Ассошиэйтед Пресс представитель движения "Талибан"* .
По его данным, террорист в момент удара находился в машине.
Американские чиновники, в свою очередь, рассказали агентству, что удар был нанесен по автомобилю, в котором находились "несколько смертников", направлявшиеся в аэропорт.
По последним данным, жертвами удара стали шесть человек, четверо из них — дети.
Двадцать шестого августа террорист-смертник взорвал бомбу на одном из КПП в аэропорту. В результате погибли 13 военных из США и около 200 афганцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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