https://ria.ru/20210829/afganistan-1747741549.html

США нанесли удар в Кабуле, сообщили СМИ

США нанесли удар в Кабуле, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.08.2021

США нанесли удар в Кабуле, сообщили СМИ

Ракетный удар в столице Афганистана нанесли американские военные, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T16:35

2021-08-29T16:35

2021-08-29T17:41

в мире

сша

кабул (город)

захват власти в афганистане талибами

афганистан

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Ракетный удар в столице Афганистана нанесли американские военные, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников.Целью был террорист-смертник, планировавший атаковать столичный аэропорт, сообщил Ассошиэйтед Пресс представитель движения "Талибан"* .По его данным, террорист в момент удара находился в машине.Американские чиновники, в свою очередь, рассказали агентству, что удар был нанесен по автомобилю, в котором находились "несколько смертников", направлявшиеся в аэропорт.По последним данным, жертвами удара стали шесть человек, четверо из них — дети.Двадцать шестого августа террорист-смертник взорвал бомбу на одном из КПП в аэропорту. В результате погибли 13 военных из США и около 200 афганцев.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210828/shoygu-1747654230.html

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кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан