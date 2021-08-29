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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/afganistan-1747728835.html
Талибы отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер, пишут СМИ
Талибы отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2021
Талибы отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер, пишут СМИ
Движение "Талибан"* отключило интернет в провинции Панджшер, которая не контролируется талибами, передает местное информационное агентство Raha Press. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:09
2021-08-29T14:10
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* отключило интернет в провинции Панджшер, которая не контролируется талибами, передает местное информационное агентство Raha Press.По данным агентства, Панджшерскую долину лишили интернета, предположительно, для того, чтобы вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента и находящийся в Панджшере, не смог публиковать сообщения в Twitter.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер.Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками, является единственным в Афганистане организованным очагом противостояния талибам. Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, одного из самых маленьких по населению и площади регионов страны. Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".Талибы 22 августа дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. К вечеру того же дня появились сообщения, что сотни боевиков "Талибана"* выдвинулись по направлению к Панджшеру. Представитель движения Сухейль Шахин заявил РИА Новости, что "Талибан"* ведет переговоры по мирному урегулированию ситуации с сопротивлением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, талибан, афганистан
14:09 29.08.2021 (обновлено: 14:10 29.08.2021)
 
Талибы отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер, пишут СМИ

Raha Press: талибы отключили интернет в неподконтрольной провинции Панджшер

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБронированные автомобили сил сопротивления талибам* в провинции Панджшер
Бронированные автомобили сил сопротивления талибам* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* отключило интернет в провинции Панджшер, которая не контролируется талибами, передает местное информационное агентство Raha Press.
По данным агентства, Панджшерскую долину лишили интернета, предположительно, для того, чтобы вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента и находящийся в Панджшере, не смог публиковать сообщения в Twitter.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер.
Панджшерское сопротивление, представленное в основном местными таджиками, является единственным в Афганистане организованным очагом противостояния талибам. Объединение действует на территории горной провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула, одного из самых маленьких по населению и площади регионов страны. Сопротивление возглавляет Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".
Талибы 22 августа дали Масуду четыре часа на капитуляцию. В ответ он заявил, что Панджшер не будет сдан и его жители готовы к сопротивлению, как и во время советского военного присутствия. Масуд также подтвердил информацию западных СМИ, которые сообщали, что помимо местного ополчения под его началом есть военные, прибывшие с оружием из других регионов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. К вечеру того же дня появились сообщения, что сотни боевиков "Талибана"* выдвинулись по направлению к Панджшеру. Представитель движения Сухейль Шахин заявил РИА Новости, что "Талибан"* ведет переговоры по мирному урегулированию ситуации с сопротивлением.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистан
 
 
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