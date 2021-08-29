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https://ria.ru/20210829/afganistan-1747702878.html
WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана
WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана - РИА Новости, 29.08.2021
WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана
Президент США Джо Байден планирует отозвать до вторника всех дипломатических сотрудников страны в Афганистане, сообщает газета Washington Post со ссылкой на два РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T04:38
2021-08-29T04:38
в мире
сша
талибан
афганистан
джо байден
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует отозвать до вторника всех дипломатических сотрудников страны в Афганистане, сообщает газета Washington Post со ссылкой на два источника.Согласно источникам, Байден планирует до вторника отозвать посла Росса Уилсона и остальных дипломатических сотрудников в Кабуле.Ранее издание сообщало, что движение "Талибан"* попросило США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода вооруженных сил 31 августа. Официальный представитель госдепа Нед Прайс заявлял, что решение по продолжению дипломатического присутствия в Афганистане пока не принято.Американская дипмиссия ранее покинула посольский комплекс в Кабуле и продолжает работать с территории международного аэропорта в Кабуле.Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. Они контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Талибы объявили, что война в Афганистане окончена.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210829/kabul-1747702489.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210828/pentagon-1747685214.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, нед прайс
04:38 29.08.2021
 
WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана

Washington Post: Байден планирует отозвать до вторника дипсотрудников США из Афганистана

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Джо Байден на пресс-конференции выслушивает вопрос о взрывах в аэропорту Кабула
Президент Джо Байден на пресс-конференции выслушивает вопрос о взрывах в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден планирует отозвать до вторника всех дипломатических сотрудников страны в Афганистане, сообщает газета Washington Post со ссылкой на два источника.
Согласно источникам, Байден планирует до вторника отозвать посла Росса Уилсона и остальных дипломатических сотрудников в Кабуле.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
03:43Захват власти в Афганистане талибами
США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
Ранее издание сообщало, что движение "Талибан"* попросило США сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода вооруженных сил 31 августа. Официальный представитель госдепа Нед Прайс заявлял, что решение по продолжению дипломатического присутствия в Афганистане пока не принято.
Американская дипмиссия ранее покинула посольский комплекс в Кабуле и продолжает работать с территории международного аэропорта в Кабуле.
Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. Они контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Талибы объявили, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Полицейские у здания Пентагона в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
Вчера, 20:56В мире
Пентагон обнародовал имена военных США, погибших при взрыве в Кабуле
 
В миреСШАТалибанАфганистанДжо БайденНед Прайс
 
 
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