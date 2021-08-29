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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210829/afganistan-1747700147.html
Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
Последний самолет с британскими военными покинул Кабул - РИА Новости, 29.08.2021
Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
Последний самолет с британскими военными покинул аэропорт Кабула, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Великобритании. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T00:11
2021-08-29T00:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
великобритания
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ЛОНДОН, 29 авг - РИА Новости. Последний самолет с британскими военными покинул аэропорт Кабула, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Великобритании.В Кабуле находилось около тысячи британских военных, которые за последние две недели помогли эвакуировать 15 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210828/ugroza-1747694851.html
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в мире, кабул (город), афганистан, великобритания
00:11 29.08.2021 (обновлено: 00:16 29.08.2021)
 
Последний самолет с британскими военными покинул Кабул

Минобороны Великобритании: последний самолет с британскими военными покинул Кабул

© REUTERS / Ben Shread /UK MOD / Crown copyright 2021Британские военные в аэропорту Кабула во время эвакуации
Британские военные в аэропорту Кабула во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© REUTERS / Ben Shread /UK MOD / Crown copyright 2021
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ЛОНДОН, 29 авг - РИА Новости. Последний самолет с британскими военными покинул аэропорт Кабула, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Великобритании.
"Последний рейс с персоналом вооруженных сил Великобритании покинул Кабул. Благодарим всех, кто так смело работал под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц", - говорится в сообщении.
В Кабуле находилось около тысячи британских военных, которые за последние две недели помогли эвакуировать 15 тысяч человек.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанВеликобритания
 
 
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