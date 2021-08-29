Последний самолет с британскими военными покинул Кабул

"Последний рейс с персоналом вооруженных сил Великобритании покинул Кабул. Благодарим всех, кто так смело работал под огромным давлением и в ужасных условиях, чтобы эвакуировать наиболее уязвимых гражданских лиц", - говорится в сообщении.