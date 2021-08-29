https://ria.ru/20210829/afganistan-1747700147.html
Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
Последний самолет с британскими военными покинул Кабул - РИА Новости, 29.08.2021
Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
Последний самолет с британскими военными покинул аэропорт Кабула, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Великобритании. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T00:11
2021-08-29T00:11
2021-08-29T00:16
захват власти в афганистане талибами
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ЛОНДОН, 29 авг - РИА Новости. Последний самолет с британскими военными покинул аэропорт Кабула, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Великобритании.В Кабуле находилось около тысячи британских военных, которые за последние две недели помогли эвакуировать 15 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210828/ugroza-1747694851.html
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в мире, кабул (город), афганистан, великобритания
00:11 29.08.2021 (обновлено: 00:16 29.08.2021)
Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
Минобороны Великобритании: последний самолет с британскими военными покинул Кабул