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В Западной Новой Гвинее произошло землетрясение
В Западной Новой Гвинее произошло землетрясение - РИА Новости, 28.08.2021
В Западной Новой Гвинее произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Западной Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T16:24
2021-08-28T16:24
в мире
папуа-новая гвинея
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Западной Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 13.27 по времени UTC (15.27 мск).Эпицентр располагался в 118 километрах к юго-западу от индонезийского города Джаяпура. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html
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в мире, папуа-новая гвинея
16:24 28.08.2021
 
В Западной Новой Гвинее произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Западной Новой Гвинее

© Depositphotos / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Depositphotos / albund
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Западной Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 13.27 по времени UTC (15.27 мск).
Эпицентр располагался в 118 километрах к юго-западу от индонезийского города Джаяпура. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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В миреПапуа-Новая Гвинея
 
 
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