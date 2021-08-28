https://ria.ru/20210828/zemletryasenie-1747663897.html

В Западной Новой Гвинее произошло землетрясение

В Западной Новой Гвинее произошло землетрясение - РИА Новости, 28.08.2021

В Западной Новой Гвинее произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Западной Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T16:24

2021-08-28T16:24

2021-08-28T16:24

в мире

папуа-новая гвинея

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Западной Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 13.27 по времени UTC (15.27 мск).Эпицентр располагался в 118 километрах к юго-западу от индонезийского города Джаяпура. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210815/zemletryaseniya-1745807156.html

папуа-новая гвинея

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2021

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в мире, папуа-новая гвинея