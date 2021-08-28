https://ria.ru/20210828/zakharova-1747699040.html
Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской
Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской - РИА Новости, 28.08.2021
Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отказалась комментировать сообщения о возможном назначении замглавы комитета... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T23:54
2021-08-28T23:54
2021-08-28T23:55
политика
кабо-верде
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отказалась комментировать сообщения о возможном назначении замглавы комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде и напомнила, что послов назначает президент, а МИД не участвует в обсуждении кандидатур."У нас новые послы появляются после того, как их назначает на этот пост президент РФ... По соответствующим положениям, МИД не участвует в публичном обсуждении. У нас есть такой норматив, что мы публично не участвуем в дискуссиях относительно назначения послов", – сказала она в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.Первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков сообщил РИА Новости в пятницу, что заседание комитета по вопросу назначения его замглавы Поклонской послом в Кабо-Верде состоится в ближайшее время. Сама Поклонская не стала комментировать возможное конкретное назначение. Кандидатуры послов РФ вносят в парламент для согласования.
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политика, кабо-верде, наталья поклонская, мария захарова, россия
23:54 28.08.2021 (обновлено: 23:55 28.08.2021)
Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской
Захарова о возможном назначении Поклонской: МИД не участвует в публичном обсуждении