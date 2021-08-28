https://ria.ru/20210828/volodin-1747662389.html

Володин пригрозил Кулебе за слова о Поклонской обращением в ЕСПЧ

Володин пригрозил Кулебе за слова о Поклонской обращением в ЕСПЧ - РИА Новости, 28.08.2021

Володин пригрозил Кулебе за слова о Поклонской обращением в ЕСПЧ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о депутате Наталье Поклонской, заявив, что... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T16:10

2021-08-28T16:10

2021-08-28T20:55

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кабо-верде

вячеслав володин

наталья поклонская

дмитрий кулеба

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о депутате Наталье Поклонской, заявив, что его слова "правильно бы было рассмотреть в ЕСПЧ".Говоря о возможном назначении Поклонской российским послом в Кабо-Верде, Кулеба отметил, что если она сохранила гражданство Украины, то у Киева появится возможность "испортить ей жизнь"."Подобное заявление говорит о том, что министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам", — написал Володин в своем Telegram-канале.Спикер добавил, что главе украинского МИД не стоит волноваться за Поклонскую: она гражданка России, и все ее права "будут защищены от всех нападок".О возможном назначении Поклонской на пост посла накануне РИА Новости сообщил замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков. Сама она не стала комментировать ситуацию, назвав эту информацию преждевременной.

https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747489557.html

https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747527354.html

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в мире, кабо-верде, вячеслав володин, наталья поклонская, дмитрий кулеба, россия