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Володин пригрозил Кулебе за слова о Поклонской обращением в ЕСПЧ
Володин пригрозил Кулебе за слова о Поклонской обращением в ЕСПЧ - РИА Новости, 28.08.2021
Володин пригрозил Кулебе за слова о Поклонской обращением в ЕСПЧ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о депутате Наталье Поклонской, заявив, что... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T16:10
2021-08-28T20:55
в мире
кабо-верде
вячеслав володин
наталья поклонская
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о депутате Наталье Поклонской, заявив, что его слова "правильно бы было рассмотреть в ЕСПЧ".Говоря о возможном назначении Поклонской российским послом в Кабо-Верде, Кулеба отметил, что если она сохранила гражданство Украины, то у Киева появится возможность "испортить ей жизнь"."Подобное заявление говорит о том, что министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам", — написал Володин в своем Telegram-канале.Спикер добавил, что главе украинского МИД не стоит волноваться за Поклонскую: она гражданка России, и все ее права "будут защищены от всех нападок".О возможном назначении Поклонской на пост посла накануне РИА Новости сообщил замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков. Сама она не стала комментировать ситуацию, назвав эту информацию преждевременной.
https://ria.ru/20210827/poklonskaya-1747489557.html
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в мире, кабо-верде, вячеслав володин, наталья поклонская, дмитрий кулеба, россия
16:10 28.08.2021 (обновлено: 20:55 28.08.2021)
 
Володин пригрозил Кулебе за слова о Поклонской обращением в ЕСПЧ

Володин: права Поклонской будут защищены, заявление Кулебы нужно рассмотреть в ЕСПЧ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о депутате Наталье Поклонской, заявив, что его слова "правильно бы было рассмотреть в ЕСПЧ".
Говоря о возможном назначении Поклонской российским послом в Кабо-Верде, Кулеба отметил, что если она сохранила гражданство Украины, то у Киева появится возможность "испортить ей жизнь".
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 12:27
Эксперт прокомментировал возможное назначение Поклонской послом
"Подобное заявление говорит о том, что министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер добавил, что главе украинского МИД не стоит волноваться за Поклонскую: она гражданка России, и все ее права "будут защищены от всех нападок".

"Как после этого с министром страны, которая стремится стать частью европейского сообщества, смогут общаться представители западных государств, сложно сказать. С такими подходами и принципами стать демократическим государством нельзя. Это антинародный путь диктаторского режима", — подчеркнул Володин.

О возможном назначении Поклонской на пост посла накануне РИА Новости сообщил замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков. Сама она не стала комментировать ситуацию, назвав эту информацию преждевременной.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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В миреКабо-ВердеВячеслав ВолодинНаталья ПоклонскаяДмитрий КулебаРоссия
 
 
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