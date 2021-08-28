16:10 28.08.2021 (обновлено: 20:55 28.08.2021)
Володин пригрозил Кулебе за слова о Поклонской обращением в ЕСПЧ
Володин: права Поклонской будут защищены, заявление Кулебы нужно рассмотреть в ЕСПЧ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о депутате Наталье Поклонской, заявив, что его слова "правильно бы было рассмотреть в ЕСПЧ".
Говоря о возможном назначении Поклонской российским послом в Кабо-Верде, Кулеба отметил, что если она сохранила гражданство Украины, то у Киева появится возможность "испортить ей жизнь".
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"Подобное заявление говорит о том, что министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Спикер добавил, что главе украинского МИД не стоит волноваться за Поклонскую: она гражданка России, и все ее права "будут защищены от всех нападок".
"Как после этого с министром страны, которая стремится стать частью европейского сообщества, смогут общаться представители западных государств, сложно сказать. С такими подходами и принципами стать демократическим государством нельзя. Это антинародный путь диктаторского режима", — подчеркнул Володин.
О возможном назначении Поклонской на пост посла накануне РИА Новости сообщил замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков. Сама она не стала комментировать ситуацию, назвав эту информацию преждевременной.
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