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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210828/vaktsinatsiya-1747671477.html
Эксперт Минздрава назвала самый эффективный способ защиты от COVID-19
Эксперт Минздрава назвала самый эффективный способ защиты от COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021
Эксперт Минздрава назвала самый эффективный способ защиты от COVID-19
Вакцинация от коронавируса - самый эффективный и безопасный способ защитить себя от болезни, не нужно стремиться получить иммунитет, переболев COVID, заявила... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T17:54
2021-08-28T17:54
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
оксана драпкина (врач)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса - самый эффективный и безопасный способ защитить себя от болезни, не нужно стремиться получить иммунитет, переболев COVID, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.Ранее Драпкина сообщила, что иммунитет после перенесенного COVID-19 сильнее, чем после вакцинации, но лучше привиться и не заболеть."Вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защитить себя от инфекционного заболевания. Есть научные публикации, которые говорят о том, что в случае перенесенного COVID-19 повторные заболевания бывают не очень часто. Однако на основании этого не нужно стремиться получить иммунитет после болезни, потому что ценой такого иммунитета могут стать осложнения, вплоть до летальных исходов, или последствия, которые называют "долгий COVID", - сказала Драпкина журналистам.Она отметила, что угроза жизни от осложнений новой коронавирусной инфекции крайне высока, поэтому исключительно важно защитить себя от этого опасного заболевания."Вакцинация снижает риск заболеть и совершенно точно защищает от тяжелых осложнений в случае, если человек все-таки заболел", - подчеркнула Драпкина.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, оксана драпкина (врач)
17:54 28.08.2021
 
Эксперт Минздрава назвала самый эффективный способ защиты от COVID-19

Эксперт Драпкина: вакцинация является самым эффективным способом защитить себя от COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса - самый эффективный и безопасный способ защитить себя от болезни, не нужно стремиться получить иммунитет, переболев COVID, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
Ранее Драпкина сообщила, что иммунитет после перенесенного COVID-19 сильнее, чем после вакцинации, но лучше привиться и не заболеть.
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12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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"Вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защитить себя от инфекционного заболевания. Есть научные публикации, которые говорят о том, что в случае перенесенного COVID-19 повторные заболевания бывают не очень часто. Однако на основании этого не нужно стремиться получить иммунитет после болезни, потому что ценой такого иммунитета могут стать осложнения, вплоть до летальных исходов, или последствия, которые называют "долгий COVID", - сказала Драпкина журналистам.
Она отметила, что угроза жизни от осложнений новой коронавирусной инфекции крайне высока, поэтому исключительно важно защитить себя от этого опасного заболевания.
"Вакцинация снижает риск заболеть и совершенно точно защищает от тяжелых осложнений в случае, если человек все-таки заболел", - подчеркнула Драпкина.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Оксана Драпкина (врач)
 
 
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