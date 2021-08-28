https://ria.ru/20210828/vaktsinatsiya-1747671477.html

Эксперт Минздрава назвала самый эффективный способ защиты от COVID-19

Эксперт Минздрава назвала самый эффективный способ защиты от COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021

Эксперт Минздрава назвала самый эффективный способ защиты от COVID-19

Вакцинация от коронавируса - самый эффективный и безопасный способ защитить себя от болезни, не нужно стремиться получить иммунитет, переболев COVID, заявила... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T17:54

2021-08-28T17:54

2021-08-28T17:54

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

оксана драпкина (врач)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741116477_0:119:3096:1861_1920x0_80_0_0_67fe230109b829db81d6fd0ddca3fa3b.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса - самый эффективный и безопасный способ защитить себя от болезни, не нужно стремиться получить иммунитет, переболев COVID, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.Ранее Драпкина сообщила, что иммунитет после перенесенного COVID-19 сильнее, чем после вакцинации, но лучше привиться и не заболеть."Вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защитить себя от инфекционного заболевания. Есть научные публикации, которые говорят о том, что в случае перенесенного COVID-19 повторные заболевания бывают не очень часто. Однако на основании этого не нужно стремиться получить иммунитет после болезни, потому что ценой такого иммунитета могут стать осложнения, вплоть до летальных исходов, или последствия, которые называют "долгий COVID", - сказала Драпкина журналистам.Она отметила, что угроза жизни от осложнений новой коронавирусной инфекции крайне высока, поэтому исключительно важно защитить себя от этого опасного заболевания."Вакцинация снижает риск заболеть и совершенно точно защищает от тяжелых осложнений в случае, если человек все-таки заболел", - подчеркнула Драпкина.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, оксана драпкина (врач)