https://ria.ru/20210828/vaktsina-1747670283.html

В центре Лондона протестующие парализовали движение

В центре Лондона протестующие парализовали движение - РИА Новости, 28.08.2021

В центре Лондона протестующие парализовали движение

Сотни противников ношения масок и обязательной вакцинации от COVID-19 устроили марш протеста, парализовав движение на центральных улицах Лондона, передает... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T17:47

2021-08-28T17:47

2021-08-28T19:38

распространение коронавируса

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лондон

великобритания

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости. Сотни противников ношения масок и обязательной вакцинации от COVID-19 устроили марш протеста, парализовав движение на центральных улицах Лондона, передает корреспондент РИА Новости.Толпа протестующих собралась в Гайд-парке, откуда под барабанный бой с лозунгами "Верните Свободу", "Нет маскам" двинулась по улицам города в сторону Вестминстерского моста.На некоторых улицах движение было перекрыто полицией или затруднено, так как демонстранты шли по проезжей части. Протестующие подходили к стоящим в пробках автомобилям, раздавали листовки и скандировали лозунги, некоторые автомобилисты приветствовали их звуками клаксонов.Демонстранты протестуют против так называемых "ковид-паспортов", обязательной вакцинации детей, ношения масок и считают пандемию выдумкой СМИ и политиков.Вся многочисленная толпа была без масок, иногда некоторые участники процессии выкрикивали оскорбления случайным прохожим, с которыми у них не совпадали взгляды, однако в целом вели себя достаточно мирно.Дойдя до Вестминстерского моста, демонстранты устроили танцы с барабанами, скандируя "Свобода!", после чего двинулись дальше.Великобритания с 19 июля сняла все связанные с пандемией коронавируса внутренние ограничения – от граждан больше не требуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а работники могут начать возвращаться в офисы. При этом власти все же порекомендовали носить маски в людных закрытых местах, например, в транспорте, а для допуска посетителей в заведения с большим скоплением людей использовать NHS Covid-pass, который подтверждает наличие вакцины, отрицательного ПЦР-теста или антител.Ослабление ограничений коснулось и сферы путешествий: вакцинированные граждане и резиденты Британии больше не должны соблюдать 10-дневный карантин по возвращении из стран "желтого" списка.В связи с ограничениями на туристические поездки в Великобритании страны были поделены на группы по принципу светофора. В "зеленый" список стран, по прибытии из которых не нужно соблюдать 10-дневный карантин, вошли всего 12 направлений, среди которых популярные у британцев Португалия и Израиль. Прибывающим из Франции, Испании, России и большинства других стран "желтого" списка приходилось по-прежнему соблюдать карантин, а прилетающим из стран "красного" списка - отбывать карантин в специальной гостинице за свой счет.По состоянию на 27 августа, число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 37 690. С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 6,67 миллиона человек, скончались 132 тысячи.По последним данным ВОЗ, в Великобритании полностью вакцинировано 63,4% населения.

https://ria.ru/20210406/vaktsinatsiya-1604417012.html

https://ria.ru/20210821/frantsiya-1746711351.html

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Марш противников вакцинации от COVID-19 в Лондоне Сотни противников ношения масок и обязательной вакцинации от COVID-19 устроили марш протеста, парализовав движение на центральных улицах Лондона. Толпа протестующих собралась в Гайд-парке, откуда под барабанный бой с лозунгами "Верните Свободу", "Нет маскам" двинулась по улицам города в сторону Вестминстерского моста. 2021-08-28T17:47 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, лондон, великобритания, коронавирус covid-19