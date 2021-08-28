https://ria.ru/20210828/vaktsina-1747670283.html
В центре Лондона протестующие парализовали движение
В центре Лондона протестующие парализовали движение - РИА Новости, 28.08.2021
В центре Лондона протестующие парализовали движение
Сотни противников ношения масок и обязательной вакцинации от COVID-19 устроили марш протеста, парализовав движение на центральных улицах Лондона, передает... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T17:47
2021-08-28T17:47
2021-08-28T19:38
распространение коронавируса
в мире
лондон
великобритания
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости. Сотни противников ношения масок и обязательной вакцинации от COVID-19 устроили марш протеста, парализовав движение на центральных улицах Лондона, передает корреспондент РИА Новости.Толпа протестующих собралась в Гайд-парке, откуда под барабанный бой с лозунгами "Верните Свободу", "Нет маскам" двинулась по улицам города в сторону Вестминстерского моста.На некоторых улицах движение было перекрыто полицией или затруднено, так как демонстранты шли по проезжей части. Протестующие подходили к стоящим в пробках автомобилям, раздавали листовки и скандировали лозунги, некоторые автомобилисты приветствовали их звуками клаксонов.Демонстранты протестуют против так называемых "ковид-паспортов", обязательной вакцинации детей, ношения масок и считают пандемию выдумкой СМИ и политиков.Вся многочисленная толпа была без масок, иногда некоторые участники процессии выкрикивали оскорбления случайным прохожим, с которыми у них не совпадали взгляды, однако в целом вели себя достаточно мирно.Дойдя до Вестминстерского моста, демонстранты устроили танцы с барабанами, скандируя "Свобода!", после чего двинулись дальше.Великобритания с 19 июля сняла все связанные с пандемией коронавируса внутренние ограничения – от граждан больше не требуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а работники могут начать возвращаться в офисы. При этом власти все же порекомендовали носить маски в людных закрытых местах, например, в транспорте, а для допуска посетителей в заведения с большим скоплением людей использовать NHS Covid-pass, который подтверждает наличие вакцины, отрицательного ПЦР-теста или антител.Ослабление ограничений коснулось и сферы путешествий: вакцинированные граждане и резиденты Британии больше не должны соблюдать 10-дневный карантин по возвращении из стран "желтого" списка.В связи с ограничениями на туристические поездки в Великобритании страны были поделены на группы по принципу светофора. В "зеленый" список стран, по прибытии из которых не нужно соблюдать 10-дневный карантин, вошли всего 12 направлений, среди которых популярные у британцев Португалия и Израиль. Прибывающим из Франции, Испании, России и большинства других стран "желтого" списка приходилось по-прежнему соблюдать карантин, а прилетающим из стран "красного" списка - отбывать карантин в специальной гостинице за свой счет.По состоянию на 27 августа, число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 37 690. С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 6,67 миллиона человек, скончались 132 тысячи.По последним данным ВОЗ, в Великобритании полностью вакцинировано 63,4% населения.
https://ria.ru/20210406/vaktsinatsiya-1604417012.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747676341_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_2a2ac0f1662af63b93eab35a08df21ae.jpg
Марш противников вакцинации от COVID-19 в Лондоне
Сотни противников ношения масок и обязательной вакцинации от COVID-19 устроили марш протеста, парализовав движение на центральных улицах Лондона. Толпа протестующих собралась в Гайд-парке, откуда под барабанный бой с лозунгами "Верните Свободу", "Нет маскам" двинулась по улицам города в сторону Вестминстерского моста.
2021-08-28T17:47
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в мире, лондон, великобритания, коронавирус covid-19
17:47 28.08.2021 (обновлено: 19:38 28.08.2021)
В центре Лондона протестующие парализовали движение
Сотни противников вакцинации от COVID-19 парализовали движение в центре Лондона
ЛОНДОН, 28 авг – РИА Новости.
Сотни противников ношения масок и обязательной вакцинации от COVID-19 устроили марш протеста, парализовав движение на центральных улицах Лондона
, передает корреспондент РИА Новости.
Толпа протестующих собралась в Гайд-парке, откуда под барабанный бой с лозунгами "Верните Свободу", "Нет маскам" двинулась по улицам города в сторону Вестминстерского моста.
На некоторых улицах движение было перекрыто полицией или затруднено, так как демонстранты шли по проезжей части. Протестующие подходили к стоящим в пробках автомобилям, раздавали листовки и скандировали лозунги, некоторые автомобилисты приветствовали их звуками клаксонов.
Демонстранты протестуют против так называемых "ковид-паспортов", обязательной вакцинации детей, ношения масок и считают пандемию выдумкой СМИ и политиков.
Вся многочисленная толпа была без масок, иногда некоторые участники процессии выкрикивали оскорбления случайным прохожим, с которыми у них не совпадали взгляды, однако в целом вели себя достаточно мирно.
Дойдя до Вестминстерского моста, демонстранты устроили танцы с барабанами, скандируя "Свобода!", после чего двинулись дальше.
Великобритания
с 19 июля сняла все связанные с пандемией коронавируса внутренние ограничения – от граждан больше не требуют носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а работники могут начать возвращаться в офисы. При этом власти все же порекомендовали носить маски в людных закрытых местах, например, в транспорте, а для допуска посетителей в заведения с большим скоплением людей использовать NHS Covid-pass, который подтверждает наличие вакцины, отрицательного ПЦР-теста или антител.
Ослабление ограничений коснулось и сферы путешествий: вакцинированные граждане и резиденты Британии больше не должны соблюдать 10-дневный карантин по возвращении из стран "желтого" списка.
В связи с ограничениями на туристические поездки в Великобритании страны были поделены на группы по принципу светофора. В "зеленый" список стран, по прибытии из которых не нужно соблюдать 10-дневный карантин, вошли всего 12 направлений, среди которых популярные у британцев Португалия
и Израиль
. Прибывающим из Франции
, Испании
, России
и большинства других стран "желтого" списка приходилось по-прежнему соблюдать карантин, а прилетающим из стран "красного" списка - отбывать карантин в специальной гостинице за свой счет.
По состоянию на 27 августа, число выявленных случаев коронавируса в Великобритании за сутки составило 37 690. С начала пандемии COVID-19 в Британии подтвердился более чем у 6,67 миллиона человек, скончались 132 тысячи.
По последним данным ВОЗ
, в Великобритании полностью вакцинировано 63,4% населения.