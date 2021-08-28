https://ria.ru/20210828/vaktsina-1747654790.html
Патриарх Варфоломей призвал всех прививаться от COVID-19
Патриарх Варфоломей призвал всех прививаться от COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021
Патриарх Варфоломей призвал всех прививаться от COVID-19
Константинопольский патриарх Варфоломей советует всем не откладывая сделать прививки от коронавируса, за вакцинацию Варфоломей высказался в интервью телеканалу... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:46
2021-08-28T14:46
2021-08-28T14:46
религия
в мире
здоровье - общество
варфоломей i (патриарх константинопольский)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745365698_0:49:1306:784_1920x0_80_0_0_8ef3215ad5a0caf352bc9e168396e531.jpg
АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей советует всем не откладывая сделать прививки от коронавируса, за вакцинацию Варфоломей высказался в интервью телеканалу MEGA."Это совершенно неразумно и неправильно, что некоторые люди боятся сделать прививку. Нет разумного оправдания этому. Я снова призываю всех не откладывая пройти вакцинацию. Чтобы избежать возможных серьезных опасностей, которые приведут их к смерти", - сказал патриарх."Мы как церковь, как религия, как Вселенский патриархат в частности, уважаем науку, представителей науки, научные открытия и приспосабливаем свою жизнь к ним", - добавил он.Что касается отрицателей пандемии и противников вакцинации, Варфоломей сказал, что "они не думают правильно, не мыслят логически и поступают несправедливо по отношению к себе и своим собратьям. "Потому что они могут передать коронавирус своим собратьям, не подозревая об этом. Это большая опасность", - сказал он.Сам Варфоломей ещё в январе сделал первую прививку от коронавируса, а затем и вторую.
https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743905858.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745365698_164:54:1253:871_1920x0_80_0_0_f9deb476273c46e15e926bd8fcd3c040.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, варфоломей i (патриарх константинопольский), коронавирус covid-19
Патриарх Варфоломей призвал всех прививаться от COVID-19
Патриарх Варфоломей советует всем без опасений сделать прививки от коронавируса
АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости.
Константинопольский патриарх Варфоломей советует всем не откладывая сделать прививки от коронавируса, за вакцинацию Варфоломей высказался в интервью телеканалу MEGA
.
"Это совершенно неразумно и неправильно, что некоторые люди боятся сделать прививку. Нет разумного оправдания этому. Я снова призываю всех не откладывая пройти вакцинацию. Чтобы избежать возможных серьезных опасностей, которые приведут их к смерти", - сказал патриарх.
"Мы как церковь, как религия, как Вселенский патриархат в частности, уважаем науку, представителей науки, научные открытия и приспосабливаем свою жизнь к ним", - добавил он.
Что касается отрицателей пандемии и противников вакцинации, Варфоломей сказал, что "они не думают правильно, не мыслят логически и поступают несправедливо по отношению к себе и своим собратьям. "Потому что они могут передать коронавирус своим собратьям, не подозревая об этом. Это большая опасность", - сказал он.
Сам Варфоломей ещё в январе сделал первую прививку от коронавируса, а затем и вторую.