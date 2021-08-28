https://ria.ru/20210828/vaktsina-1747654790.html

Патриарх Варфоломей призвал всех прививаться от COVID-19

Патриарх Варфоломей призвал всех прививаться от COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021

Патриарх Варфоломей призвал всех прививаться от COVID-19

Константинопольский патриарх Варфоломей советует всем не откладывая сделать прививки от коронавируса, за вакцинацию Варфоломей высказался в интервью телеканалу... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T14:46

2021-08-28T14:46

2021-08-28T14:46

религия

в мире

здоровье - общество

варфоломей i (патриарх константинопольский)

коронавирус covid-19

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АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей советует всем не откладывая сделать прививки от коронавируса, за вакцинацию Варфоломей высказался в интервью телеканалу MEGA."Это совершенно неразумно и неправильно, что некоторые люди боятся сделать прививку. Нет разумного оправдания этому. Я снова призываю всех не откладывая пройти вакцинацию. Чтобы избежать возможных серьезных опасностей, которые приведут их к смерти", - сказал патриарх."Мы как церковь, как религия, как Вселенский патриархат в частности, уважаем науку, представителей науки, научные открытия и приспосабливаем свою жизнь к ним", - добавил он.Что касается отрицателей пандемии и противников вакцинации, Варфоломей сказал, что "они не думают правильно, не мыслят логически и поступают несправедливо по отношению к себе и своим собратьям. "Потому что они могут передать коронавирус своим собратьям, не подозревая об этом. Это большая опасность", - сказал он.Сам Варфоломей ещё в январе сделал первую прививку от коронавируса, а затем и вторую.

https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743905858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, здоровье - общество, варфоломей i (патриарх константинопольский), коронавирус covid-19