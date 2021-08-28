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Религия
https://ria.ru/20210828/vaktsina-1747654790.html
Патриарх Варфоломей призвал всех прививаться от COVID-19
Патриарх Варфоломей призвал всех прививаться от COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021
Патриарх Варфоломей призвал всех прививаться от COVID-19
Константинопольский патриарх Варфоломей советует всем не откладывая сделать прививки от коронавируса, за вакцинацию Варфоломей высказался в интервью телеканалу... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:46
2021-08-28T14:46
религия
в мире
здоровье - общество
варфоломей i (патриарх константинопольский)
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей советует всем не откладывая сделать прививки от коронавируса, за вакцинацию Варфоломей высказался в интервью телеканалу MEGA."Это совершенно неразумно и неправильно, что некоторые люди боятся сделать прививку. Нет разумного оправдания этому. Я снова призываю всех не откладывая пройти вакцинацию. Чтобы избежать возможных серьезных опасностей, которые приведут их к смерти", - сказал патриарх."Мы как церковь, как религия, как Вселенский патриархат в частности, уважаем науку, представителей науки, научные открытия и приспосабливаем свою жизнь к ним", - добавил он.Что касается отрицателей пандемии и противников вакцинации, Варфоломей сказал, что "они не думают правильно, не мыслят логически и поступают несправедливо по отношению к себе и своим собратьям. "Потому что они могут передать коронавирус своим собратьям, не подозревая об этом. Это большая опасность", - сказал он.Сам Варфоломей ещё в январе сделал первую прививку от коронавируса, а затем и вторую.
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в мире, здоровье - общество, варфоломей i (патриарх константинопольский), коронавирус covid-19
14:46 28.08.2021
 
Патриарх Варфоломей призвал всех прививаться от COVID-19

Патриарх Варфоломей советует всем без опасений сделать прививки от коронавируса

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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АФИНЫ, 28 авг - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей советует всем не откладывая сделать прививки от коронавируса, за вакцинацию Варфоломей высказался в интервью телеканалу MEGA.
"Это совершенно неразумно и неправильно, что некоторые люди боятся сделать прививку. Нет разумного оправдания этому. Я снова призываю всех не откладывая пройти вакцинацию. Чтобы избежать возможных серьезных опасностей, которые приведут их к смерти", - сказал патриарх.
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"Мы как церковь, как религия, как Вселенский патриархат в частности, уважаем науку, представителей науки, научные открытия и приспосабливаем свою жизнь к ним", - добавил он.
Что касается отрицателей пандемии и противников вакцинации, Варфоломей сказал, что "они не думают правильно, не мыслят логически и поступают несправедливо по отношению к себе и своим собратьям. "Потому что они могут передать коронавирус своим собратьям, не подозревая об этом. Это большая опасность", - сказал он.
Сам Варфоломей ещё в январе сделал первую прививку от коронавируса, а затем и вторую.
 
РелигияВ миреЗдоровье - ОбществоВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Коронавирус COVID-19
 
 
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