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Религия
https://ria.ru/20210828/uspenie-1747560448.html
В России празднуют Успение Богородицы
В России празднуют Успение Богородицы - РИА Новости, 28.08.2021
В России празднуют Успение Богородицы
Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы - один из главных христианских праздников. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T00:01
2021-08-28T00:01
религия
иерусалим
иисус христос
религиозные праздники
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы - один из главных христианских праздников.Согласно преданию, к моменту своей кончины Богоматерь жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где был распят ее сын. Однажды во время молитвы там ей явился архангел Гавриил, возвестивший о том, что скоро Спаситель примет ее в Царство Небесное. В ознаменование своих слов он вручил Деве Марии ветвь от райского дерева. Перед смертью в Иерусалим пришли все апостолы, кроме Фомы. Они несли ее тело в Гефсиманский сад, где десятками лет ранее произошло успение праведной Анны – матери Богородицы. А во время погребения апостолам явился Господь Иисус Христос, который сам забрал ее душу в Царство Небесное.Спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Другие ученики Спасителя ему рассказали об увиденном и тот попросил отвалить камень от гробницы, чтобы он мог попрощаться с Божьей Матерью. Когда они это сделали, то обнаружили, что тела там нет. Господь воскресил Богородицу и вознес ее тело в Рай.Успение Богородицы относится к числу двунадесятых праздников, то есть двенадцати самых важных. Однако в первые века христиане его не отмечали. "Но Божью Матерь чтили всегда. Но богослужебная жизнь церкви развивалась на протяжении долгого времени. И далеко не сразу получалось выработать определенную форму почитания. Поэтому и праздник Успения стал общецерковным спустя довольно продолжительное время", – объясняет протоиерей Александр Ильяшенко.Считается, что на него, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако какой-либо повседневный бытовой труд, по мнению священников, вполне уместен.В праздник Успения верующие обычно идут в храм. Там они молятся на службе и слушают проповедь священника, посвященную смыслу этого дня. А после они собираются за общим столом.Этот день не постный. Однако если он приходится на среду или пятницу, то можно только рыбу и немного вина.
https://ria.ru/20210826/uspenie-1747369632.html
https://ria.ru/20190828/1557964127.html
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иерусалим, иисус христос, религиозные праздники
00:01 28.08.2021
 

В России празднуют Успение Богородицы

CC0 / Феофан Грек / Икона Успение Пресвятой Богородицы
Икона Успение Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
CC0 / Феофан Грек /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы - один из главных христианских праздников.
Согласно преданию, к моменту своей кончины Богоматерь жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где был распят ее сын. Однажды во время молитвы там ей явился архангел Гавриил, возвестивший о том, что скоро Спаситель примет ее в Царство Небесное. В ознаменование своих слов он вручил Деве Марии ветвь от райского дерева.
Перед смертью в Иерусалим пришли все апостолы, кроме Фомы. Они несли ее тело в Гефсиманский сад, где десятками лет ранее произошло успение праведной Анны – матери Богородицы. А во время погребения апостолам явился Господь Иисус Христос, который сам забрал ее душу в Царство Небесное.
Спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Другие ученики Спасителя ему рассказали об увиденном и тот попросил отвалить камень от гробницы, чтобы он мог попрощаться с Божьей Матерью. Когда они это сделали, то обнаружили, что тела там нет. Господь воскресил Богородицу и вознес ее тело в Рай.
Икона Успение
26 августа, 16:16Религия
Успение Пресвятой Богородицы: как нельзя отмечать праздник
Успение Богородицы относится к числу двунадесятых праздников, то есть двенадцати самых важных. Однако в первые века христиане его не отмечали.
"Но Божью Матерь чтили всегда. Но богослужебная жизнь церкви развивалась на протяжении долгого времени. И далеко не сразу получалось выработать определенную форму почитания. Поэтому и праздник Успения стал общецерковным спустя довольно продолжительное время", – объясняет протоиерей Александр Ильяшенко.
Считается, что на него, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако какой-либо повседневный бытовой труд, по мнению священников, вполне уместен.
В праздник Успения верующие обычно идут в храм. Там они молятся на службе и слушают проповедь священника, посвященную смыслу этого дня. А после они собираются за общим столом.
Этот день не постный. Однако если он приходится на среду или пятницу, то можно только рыбу и немного вина.
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