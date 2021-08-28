https://ria.ru/20210828/uragan-1747641783.html

Тропический шторм "Нора" в Тихом океане усилился до урагана

Тропический шторм "Нора" в Тихом океане усилился до урагана - РИА Новости, 28.08.2021

Тропический шторм "Нора" в Тихом океане усилился до урагана

Тропический шторм "Нора" в Тихом океане усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T12:19

2021-08-28T12:19

2021-08-28T12:26

тихий океан

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Тропический шторм "Нора" в Тихом океане усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Ураган движется со скоростью 17 километров в час, сейчас он находится к юго-западу от Мексики.Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час.Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая "опасная" категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://rsport.ria.ru/20210825/komissarov-1747079262.html

тихий океан

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тихий океан