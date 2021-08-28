https://ria.ru/20210828/ubiystvo-1747644146.html

Бабушка погибшей в Тюмени девочки высказалась о наказании для убийцы

Бабушка погибшей в Тюмени девочки высказалась о наказании для убийцы - РИА Новости, 28.08.2021

Бабушка погибшей в Тюмени девочки высказалась о наказании для убийцы

Убийца заслуживает высокой меры наказания, заявила журналистам бабушка убитой школьницы Татьяна Кукарская. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T12:43

2021-08-28T12:43

2021-08-28T12:43

происшествия

тюмень

убийство девочки в тюмени

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ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости. Убийца заслуживает высокой меры наказания, заявила журналистам бабушка убитой школьницы Татьяна Кукарская.В траурном зале патолого-анатомического бюро Тюмени состоялось прощание с убитой школьницей."Я б ему глаза выколола и руки все изрезала, как он над моей внучкой издевался. Когда узнала, что его поймали, меня всю колотило. Такого изверга, я бы его руками задушила за свою внучку. Он заслуживает высокую меру наказания", - сказала Кукарская.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. СК РФ 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли. В пятницу обвиняемый по ст. 105 УК РФ (Убийство) по решению суда арестован на два месяца.

https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, убийство девочки в тюмени