Самый большой контейнеровоз в мире прошел Суэцкий канал
Самый большой контейнеровоз в мире Ever Ace прошел Суэцкий канал
© AP Photo / Ayman ArefСуэцкий канал
© AP Photo / Ayman Aref
КАИР, 28 авг – РИА Новости. Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал, сообщила в субботу администрация канала.
"Контейнеровоз Ever Ace, поставивший рекорд по количеству контейнеров – 23 992 – впервые прошел Суэцкий канал в составе южной колонны", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Длина судна - 400 метров, ширина - 61,5 метра, максимальное водоизмещение порядка 235 тысяч тонн. Судно сошло с верфи в текущем году и ходит под флагом Панамы.
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Судно движется из КНР в Нидерланды и принадлежит компании Evergreen, контейнеровоз которой в марте перекрыл и блокировал движение по Суэцкому каналу на шесть дней. По данным администрации канала, в 2020 году канал прошли 210 судов компании, а с начала этого года уже 145 судов Evergreen, одного из крупнейших клиентов канала.
Согласно традициям, на борт судна поднялись два наиболее опытных лоцмана канала и вручили экипажу памятные подарки в честь первого прохода.
"Проход самого большого в мире контейнеровоза доказывает веру сообщества моряков в способности Суэцкого канала принимать нынешние и будущие поколения этого типа судов. Канал способен принять 100% мирового флота контейнеровозов благодаря новому руслу", - заявил глава администрации канала Усама Рабиа.
В 2015 году было запущено в эксплуатацию новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра. Его строительство позволило ускорить прохождение судов в обе стороны, однако новое русло дублирует старое только в северной части канала.