https://ria.ru/20210828/suets-1747690693.html

Самый большой контейнеровоз в мире прошел Суэцкий канал

Самый большой контейнеровоз в мире прошел Суэцкий канал - РИА Новости, 28.08.2021

Самый большой контейнеровоз в мире прошел Суэцкий канал

Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал, сообщила в субботу администрация канала. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T21:48

2021-08-28T21:48

2021-08-28T21:48

в мире

нидерланды

китай

суэцкий канал

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КАИР, 28 авг – РИА Новости. Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал, сообщила в субботу администрация канала."Контейнеровоз Ever Ace, поставивший рекорд по количеству контейнеров – 23 992 – впервые прошел Суэцкий канал в составе южной колонны", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Длина судна - 400 метров, ширина - 61,5 метра, максимальное водоизмещение порядка 235 тысяч тонн. Судно сошло с верфи в текущем году и ходит под флагом Панамы.Судно движется из КНР в Нидерланды и принадлежит компании Evergreen, контейнеровоз которой в марте перекрыл и блокировал движение по Суэцкому каналу на шесть дней. По данным администрации канала, в 2020 году канал прошли 210 судов компании, а с начала этого года уже 145 судов Evergreen, одного из крупнейших клиентов канала.Согласно традициям, на борт судна поднялись два наиболее опытных лоцмана канала и вручили экипажу памятные подарки в честь первого прохода."Проход самого большого в мире контейнеровоза доказывает веру сообщества моряков в способности Суэцкого канала принимать нынешние и будущие поколения этого типа судов. Канал способен принять 100% мирового флота контейнеровозов благодаря новому руслу", - заявил глава администрации канала Усама Рабиа.В 2015 году было запущено в эксплуатацию новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра. Его строительство позволило ускорить прохождение судов в обе стороны, однако новое русло дублирует старое только в северной части канала.

https://ria.ru/20210820/suetskiy-1746601590.html

https://ria.ru/20210601/more-1735032902.html

нидерланды

китай

суэцкий канал

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в мире, нидерланды, китай, суэцкий канал