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Самый большой контейнеровоз в мире прошел Суэцкий канал
Самый большой контейнеровоз в мире прошел Суэцкий канал - РИА Новости, 28.08.2021
Самый большой контейнеровоз в мире прошел Суэцкий канал
Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал, сообщила в субботу администрация канала. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T21:48
2021-08-28T21:48
в мире
нидерланды
китай
суэцкий канал
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КАИР, 28 авг – РИА Новости. Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал, сообщила в субботу администрация канала."Контейнеровоз Ever Ace, поставивший рекорд по количеству контейнеров – 23 992 – впервые прошел Суэцкий канал в составе южной колонны", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Длина судна - 400 метров, ширина - 61,5 метра, максимальное водоизмещение порядка 235 тысяч тонн. Судно сошло с верфи в текущем году и ходит под флагом Панамы.Судно движется из КНР в Нидерланды и принадлежит компании Evergreen, контейнеровоз которой в марте перекрыл и блокировал движение по Суэцкому каналу на шесть дней. По данным администрации канала, в 2020 году канал прошли 210 судов компании, а с начала этого года уже 145 судов Evergreen, одного из крупнейших клиентов канала.Согласно традициям, на борт судна поднялись два наиболее опытных лоцмана канала и вручили экипажу памятные подарки в честь первого прохода."Проход самого большого в мире контейнеровоза доказывает веру сообщества моряков в способности Суэцкого канала принимать нынешние и будущие поколения этого типа судов. Канал способен принять 100% мирового флота контейнеровозов благодаря новому руслу", - заявил глава администрации канала Усама Рабиа.В 2015 году было запущено в эксплуатацию новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра. Его строительство позволило ускорить прохождение судов в обе стороны, однако новое русло дублирует старое только в северной части канала.
https://ria.ru/20210820/suetskiy-1746601590.html
https://ria.ru/20210601/more-1735032902.html
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в мире, нидерланды, китай, суэцкий канал
21:48 28.08.2021
 
Самый большой контейнеровоз в мире прошел Суэцкий канал

Самый большой контейнеровоз в мире Ever Ace прошел Суэцкий канал

© AP Photo / Ayman ArefСуэцкий канал
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Ayman Aref
Читать ria.ru в
КАИР, 28 авг – РИА Новости. Крупнейшее в мире судно-контейнеровоз Ever Ace длиной в 400 метров впервые прошло Суэцкий канал, сообщила в субботу администрация канала.
"Контейнеровоз Ever Ace, поставивший рекорд по количеству контейнеров – 23 992 – впервые прошел Суэцкий канал в составе южной колонны", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. Длина судна - 400 метров, ширина - 61,5 метра, максимальное водоизмещение порядка 235 тысяч тонн. Судно сошло с верфи в текущем году и ходит под флагом Панамы.
Контейнеровоз Ever Given проходит Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 18:25
Контейнеровоз Ever Given прошел Суэцкий канал
Судно движется из КНР в Нидерланды и принадлежит компании Evergreen, контейнеровоз которой в марте перекрыл и блокировал движение по Суэцкому каналу на шесть дней. По данным администрации канала, в 2020 году канал прошли 210 судов компании, а с начала этого года уже 145 судов Evergreen, одного из крупнейших клиентов канала.
Согласно традициям, на борт судна поднялись два наиболее опытных лоцмана канала и вручили экипажу памятные подарки в честь первого прохода.
"Проход самого большого в мире контейнеровоза доказывает веру сообщества моряков в способности Суэцкого канала принимать нынешние и будущие поколения этого типа судов. Канал способен принять 100% мирового флота контейнеровозов благодаря новому руслу", - заявил глава администрации канала Усама Рабиа.
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В МИД рассказали, чем Северный морской путь лучше Суэцкого канала
В 2015 году было запущено в эксплуатацию новое русло Суэцкого канала общей протяженностью 72 километра. Его строительство позволило ускорить прохождение судов в обе стороны, однако новое русло дублирует старое только в северной части канала.
 
В миреНидерландыКитайСуэцкий канал
 
 
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