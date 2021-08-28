В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
Экс-посол Британии Форд: США могут расширить сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ*
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Власти США в целях борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* могут расширить сотрудничество с талибами в области разведки, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Форд, который с 1999 по 2003 год занимал пост посла Британии в Бахрейне, а с 2003 по 2006 год был британским послом в Сирии, отметил, что сценарий расширения сотрудничества между американцами и талибами в области разведки вероятен после окончания военного присутствия США в Афганистане.
"Я ожидаю, что после 31 августа произойдет негласное усиление сотрудничества разведки США с талибами в области борьбы с ИГ"*, - сказал собеседник агентства.
По словам экс-посла, такое сотрудничество, "возможно, приведет к операции", подобной той, в рамках которой американские военные в 2019 году уничтожили в Сирии лидера ИГ* Абу Бакра Аль-Багдади. Форд также отметил, что разведка и военные США допустили "колоссальную ошибку" при оценке вероятности "краха" обученной силами США афганской армии.
"Желающие отвлечь внимание от огромных стратегических ошибок предыдущих лет будут говорить о хаосе, который происходит в текущий момент. Но внимание необходимо уделить тому, чтобы призвать к ответу (виновных) за продолжавшееся 20 лет грубое, самодовольное поведение органов безопасности по вопросам, касающимся Афганистана", - подчеркнул Форд.
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за произошедший в четверг теракт в районе аэропорта Кабула, в результате которого погибли в том числе 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана. Газета Wall Street Journal в пятницу сообщила со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей, что число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200.
Белый дом после теракта у аэропорта Кабула заявил, что президент США Джо Байден предоставил военному командованию страны всю полноту свободы действий для проведения операций против боевиков ИГ*.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
* Террористическая организация, запрещенная в России.