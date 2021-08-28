Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210828/sotrudnichestvo-1747619244.html
В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ* - РИА Новости, 28.08.2021
В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
Власти США в целях борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* могут расширить сотрудничество с талибами в области разведки, заявил РИА... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T03:20
2021-08-28T03:20
захват власти в афганистане талибами
в мире
бахрейн
сирия
афганистан
джо байден
вашингтон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5882165fa51a3527975383645a0682d6.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Власти США в целях борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* могут расширить сотрудничество с талибами в области разведки, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.Форд, который с 1999 по 2003 год занимал пост посла Британии в Бахрейне, а с 2003 по 2006 год был британским послом в Сирии, отметил, что сценарий расширения сотрудничества между американцами и талибами в области разведки вероятен после окончания военного присутствия США в Афганистане.По словам экс-посла, такое сотрудничество, "возможно, приведет к операции", подобной той, в рамках которой американские военные в 2019 году уничтожили в Сирии лидера ИГ* Абу Бакра Аль-Багдади. Форд также отметил, что разведка и военные США допустили "колоссальную ошибку" при оценке вероятности "краха" обученной силами США афганской армии."Желающие отвлечь внимание от огромных стратегических ошибок предыдущих лет будут говорить о хаосе, который происходит в текущий момент. Но внимание необходимо уделить тому, чтобы призвать к ответу (виновных) за продолжавшееся 20 лет грубое, самодовольное поведение органов безопасности по вопросам, касающимся Афганистана", - подчеркнул Форд.Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за произошедший в четверг теракт в районе аэропорта Кабула, в результате которого погибли в том числе 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана. Газета Wall Street Journal в пятницу сообщила со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей, что число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200.Белый дом после теракта у аэропорта Кабула заявил, что президент США Джо Байден предоставил военному командованию страны всю полноту свободы действий для проведения операций против боевиков ИГ*.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210828/tsru-1747618669.html
бахрейн
сирия
афганистан
вашингтон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333415_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4753773f0a25de694e4b30d7b0da215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, бахрейн, сирия, афганистан, джо байден, вашингтон, россия
03:20 28.08.2021
 
В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*

Экс-посол Британии Форд: США могут расширить сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ*

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный в аэропорту Кабула
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Власти США в целях борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* могут расширить сотрудничество с талибами в области разведки, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
Форд, который с 1999 по 2003 год занимал пост посла Британии в Бахрейне, а с 2003 по 2006 год был британским послом в Сирии, отметил, что сценарий расширения сотрудничества между американцами и талибами в области разведки вероятен после окончания военного присутствия США в Афганистане.
"Я ожидаю, что после 31 августа произойдет негласное усиление сотрудничества разведки США с талибами в области борьбы с ИГ"*, - сказал собеседник агентства.
По словам экс-посла, такое сотрудничество, "возможно, приведет к операции", подобной той, в рамках которой американские военные в 2019 году уничтожили в Сирии лидера ИГ* Абу Бакра Аль-Багдади. Форд также отметил, что разведка и военные США допустили "колоссальную ошибку" при оценке вероятности "краха" обученной силами США афганской армии.
"Желающие отвлечь внимание от огромных стратегических ошибок предыдущих лет будут говорить о хаосе, который происходит в текущий момент. Но внимание необходимо уделить тому, чтобы призвать к ответу (виновных) за продолжавшееся 20 лет грубое, самодовольное поведение органов безопасности по вопросам, касающимся Афганистана", - подчеркнул Форд.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
02:50Захват власти в Афганистане талибами
Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за произошедший в четверг теракт в районе аэропорта Кабула, в результате которого погибли в том числе 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана. Газета Wall Street Journal в пятницу сообщила со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей, что число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200.
Белый дом после теракта у аэропорта Кабула заявил, что президент США Джо Байден предоставил военному командованию страны всю полноту свободы действий для проведения операций против боевиков ИГ*.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
Посмотреть
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреБахрейнСирияАфганистанДжо БайденВашингтонРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:36Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах
14:35Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам
14:32Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах
14:21В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
14:15Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
14:12В Свердловской области водитель сбил двух детей
14:09В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
14:07Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
14:05В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
14:05Российские вузы начнут учебный год в очном формате
13:59Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
13:51Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин
13:50Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
13:47Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
13:40Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
13:31Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"
13:20В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых
13:16На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
13:13В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев
13:00Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса
Лента новостейМолния