19:44 28.08.2021 (обновлено: 21:09 28.08.2021)
Суд в США разрешил взыскать со Стивена Сигала 200 тысяч долларов
Власти США решили взыскать 200 тысяч долларов штрафа с актера Стивена Сигала
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Окружной судья США Уильям Кунц подписал в пятницу приказ, разрешающий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) добиться взыскания более 200 тысяч долларов с актера Стивена Сигала. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Согласно заявлению юриста из комиссии, ранее Сигал согласился урегулировать обвинения и выплатить компенсацию в размере 330 тысяч долларов, однако сделал только один платеж в 75 тысяч долларов и просрочил выплату оставшейся части. После того как ни сам актер, который теперь живет в России, ни его представители не явились в суд по делу для ответа перед комиссией, суд Нью-Йорка подписал постановление, согласно которому комиссия может потребовать от актера выплаты оставшихся штрафов, процентов и пеней.
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Ранее в СМИ появилась информация, что компания Bitcoiin2Gen предложила актеру 250 тысяч долларов наличными и 750 тысяч в криптовалюте за поддержку первичного предложения монет. В 2018 году Сигал прорекламировал предстоящие мероприятия через свои аккаунты в Facebook и Twitter, а компания называла его своим "мировым послом". При этом артист не указывал, что получил оплату за продвижение криптовалюты.
В феврале этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала голливудского актера на 314 тысяч долларов по обвинению в сокрытии финансовых гонораров, полученных от Bitcoiin2Gen за рекламу. В заявлении представителя SEC указывалось, что знаменитости не имеют права использовать свое влияние в социальных сетях для рекламы ценных бумаг без раскрытия суммы полученной компенсации.
Сигал сотрудничал со следствием и добровольно согласился выплатить взыскание для урегулирования претензий регулятора.