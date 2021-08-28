Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года
Власти: все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года и обеспечены средствами для поддержания санитарных норм, сообщает администрация города.
В субботу глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко встретился с педагогическим сообществом города на августовском форуме работников образования.
"Новый учебный год начнется в городе традиционно. Все школы обеспечены всем необходимым для поддержания санитарных норм", - приводятся в сообщении слова Логвиненко. Он отметил, что новый учебный год в Ростове будет посвящен молодым педагогам.
"Современное образование ставит перед нами новые задачи. Наша общая цель – создать в городе условия для реализации качественного образования. Образовательная инфраструктура должна быть современной и интересной. У нас масштабные планы по развитию отрасли!" - сказал глава горадминистрации.
Он отметил, что при строительстве школ в новых микрорайонах города впервые планируется использовать механизмы государственно-частного партнерства. Студентам, заключившим целевые договоры с образовательными учреждениями города, будут выделены дополнительные стипендии. Кроме того, призовой фонд конкурсов профессионального мастерства педагогов будет увеличен до 1,5 миллиона рублей, которые выделят из бюджета города.
В ходе педагогического форума Логвиненко наградил сертификатами на приобретение компьютерного и интерактивного оборудования школы, которые в этом году улучшили свои результаты по итогам рейтинга. Также сертификаты на получение субсидии получили лидеры рейтинга муниципальных общеобразовательных учреждений города. Нагрудными знаками "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации" и почетными грамотами министерства просвещения РФ наградили лучших педагогических работников отрасли образования города.
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