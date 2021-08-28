https://ria.ru/20210828/shkola-1747671042.html

Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года

Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года - РИА Новости, 28.08.2021

Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года

Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года и обеспечены средствами для поддержания санитарных норм, сообщает администрация города. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T17:52

2021-08-28T17:52

2021-08-28T17:52

ростовская область

общество

ростов-на-дону

ростов

алексей логвиненко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747253578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b19ad94fca5fe3141cd41b0ef02db164.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года и обеспечены средствами для поддержания санитарных норм, сообщает администрация города.В субботу глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко встретился с педагогическим сообществом города на августовском форуме работников образования."Новый учебный год начнется в городе традиционно. Все школы обеспечены всем необходимым для поддержания санитарных норм", - приводятся в сообщении слова Логвиненко. Он отметил, что новый учебный год в Ростове будет посвящен молодым педагогам."Современное образование ставит перед нами новые задачи. Наша общая цель – создать в городе условия для реализации качественного образования. Образовательная инфраструктура должна быть современной и интересной. У нас масштабные планы по развитию отрасли!" - сказал глава горадминистрации.Он отметил, что при строительстве школ в новых микрорайонах города впервые планируется использовать механизмы государственно-частного партнерства. Студентам, заключившим целевые договоры с образовательными учреждениями города, будут выделены дополнительные стипендии. Кроме того, призовой фонд конкурсов профессионального мастерства педагогов будет увеличен до 1,5 миллиона рублей, которые выделят из бюджета города.В ходе педагогического форума Логвиненко наградил сертификатами на приобретение компьютерного и интерактивного оборудования школы, которые в этом году улучшили свои результаты по итогам рейтинга. Также сертификаты на получение субсидии получили лидеры рейтинга муниципальных общеобразовательных учреждений города. Нагрудными знаками "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации" и почетными грамотами министерства просвещения РФ наградили лучших педагогических работников отрасли образования города.

https://ria.ru/20210821/kvartiry-1746656098.html

https://ria.ru/20210818/memorial-1746253001.html

https://ria.ru/20210818/sud-1746228865.html

ростов-на-дону

ростов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ростов-на-дону, ростов, алексей логвиненко, россия