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Ростовская область
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Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года
Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года - РИА Новости, 28.08.2021
Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года
Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года и обеспечены средствами для поддержания санитарных норм, сообщает администрация города. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T17:52
2021-08-28T17:52
ростовская область
общество
ростов-на-дону
ростов
алексей логвиненко
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года и обеспечены средствами для поддержания санитарных норм, сообщает администрация города.В субботу глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко встретился с педагогическим сообществом города на августовском форуме работников образования."Новый учебный год начнется в городе традиционно. Все школы обеспечены всем необходимым для поддержания санитарных норм", - приводятся в сообщении слова Логвиненко. Он отметил, что новый учебный год в Ростове будет посвящен молодым педагогам."Современное образование ставит перед нами новые задачи. Наша общая цель – создать в городе условия для реализации качественного образования. Образовательная инфраструктура должна быть современной и интересной. У нас масштабные планы по развитию отрасли!" - сказал глава горадминистрации.Он отметил, что при строительстве школ в новых микрорайонах города впервые планируется использовать механизмы государственно-частного партнерства. Студентам, заключившим целевые договоры с образовательными учреждениями города, будут выделены дополнительные стипендии. Кроме того, призовой фонд конкурсов профессионального мастерства педагогов будет увеличен до 1,5 миллиона рублей, которые выделят из бюджета города.В ходе педагогического форума Логвиненко наградил сертификатами на приобретение компьютерного и интерактивного оборудования школы, которые в этом году улучшили свои результаты по итогам рейтинга. Также сертификаты на получение субсидии получили лидеры рейтинга муниципальных общеобразовательных учреждений города. Нагрудными знаками "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации" и почетными грамотами министерства просвещения РФ наградили лучших педагогических работников отрасли образования города.
https://ria.ru/20210821/kvartiry-1746656098.html
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общество, ростов-на-дону, ростов, алексей логвиненко, россия
17:52 28.08.2021
 
Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года

Власти: все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПодготовка к новому учебному году в Донецке
Подготовка к новому учебному году в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 авг - РИА Новости. Все школы Ростова-на-Дону готовы к началу учебного года и обеспечены средствами для поддержания санитарных норм, сообщает администрация города.
В субботу глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко встретился с педагогическим сообществом города на августовском форуме работников образования.
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"Новый учебный год начнется в городе традиционно. Все школы обеспечены всем необходимым для поддержания санитарных норм", - приводятся в сообщении слова Логвиненко. Он отметил, что новый учебный год в Ростове будет посвящен молодым педагогам.
"Современное образование ставит перед нами новые задачи. Наша общая цель – создать в городе условия для реализации качественного образования. Образовательная инфраструктура должна быть современной и интересной. У нас масштабные планы по развитию отрасли!" - сказал глава горадминистрации.
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Он отметил, что при строительстве школ в новых микрорайонах города впервые планируется использовать механизмы государственно-частного партнерства. Студентам, заключившим целевые договоры с образовательными учреждениями города, будут выделены дополнительные стипендии. Кроме того, призовой фонд конкурсов профессионального мастерства педагогов будет увеличен до 1,5 миллиона рублей, которые выделят из бюджета города.
В ходе педагогического форума Логвиненко наградил сертификатами на приобретение компьютерного и интерактивного оборудования школы, которые в этом году улучшили свои результаты по итогам рейтинга. Также сертификаты на получение субсидии получили лидеры рейтинга муниципальных общеобразовательных учреждений города. Нагрудными знаками "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации" и почетными грамотами министерства просвещения РФ наградили лучших педагогических работников отрасли образования города.
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