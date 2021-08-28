https://ria.ru/20210828/sheremetevo-1747688472.html
Движение на шоссе к аэропорту Шереметьево ограничили из-за ДТП
Движение на шоссе к аэропорту Шереметьево ограничили из-за ДТП - РИА Новости, 28.08.2021
Движение на шоссе к аэропорту Шереметьево ограничили из-за ДТП
На дороге к аэропорту "Шереметьево" частично ограничено движение из-за грузовика, задевшего дорожную конструкцию, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МВД РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T21:19
2021-08-28T21:19
2021-08-28T22:09
происшествия
дтп
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На дороге к аэропорту "Шереметьево" частично ограничено движение из-за грузовика, задевшего дорожную конструкцию, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МВД РФ."В 16.45 (мск) на Старошереметьевском шоссе между терминалом "А" и "В" грузовик совершил наезд на дорожную конструкцию. В настоящее время движение частично ограничено", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.
https://ria.ru/20210828/avariya-1747659362.html
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происшествия, дтп, шереметьево (аэропорт)
21:19 28.08.2021 (обновлено: 22:09 28.08.2021)
Движение на шоссе к аэропорту Шереметьево ограничили из-за ДТП
Движение на шоссе к аэропорту Шереметьево частично ограничили из-за ДТП с грузовиком