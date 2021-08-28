https://ria.ru/20210828/sheremetevo-1747688472.html

Движение на шоссе к аэропорту Шереметьево ограничили из-за ДТП

Движение на шоссе к аэропорту Шереметьево ограничили из-за ДТП - РИА Новости, 28.08.2021

Движение на шоссе к аэропорту Шереметьево ограничили из-за ДТП

На дороге к аэропорту "Шереметьево" частично ограничено движение из-за грузовика, задевшего дорожную конструкцию, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МВД РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T21:19

2021-08-28T21:19

2021-08-28T22:09

происшествия

дтп

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На дороге к аэропорту "Шереметьево" частично ограничено движение из-за грузовика, задевшего дорожную конструкцию, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МВД РФ."В 16.45 (мск) на Старошереметьевском шоссе между терминалом "А" и "В" грузовик совершил наезд на дорожную конструкцию. В настоящее время движение частично ограничено", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что в результате происшествия никто не пострадал.

https://ria.ru/20210828/avariya-1747659362.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, шереметьево (аэропорт)