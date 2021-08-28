https://ria.ru/20210828/samara-1747679775.html

Министерство просвещения поддержит строительство двух школ в Самаре

Министерство просвещения поддержит строительство двух школ в Самаре - РИА Новости, 28.08.2021

Министерство просвещения поддержит строительство двух школ в Самаре

Министерство просвещения России поддержит строительство двух школ в Октябрьском районе Самары, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T19:33

2021-08-28T19:33

2021-08-28T19:33

общество

самара

октябрьский район

дмитрий азаров

владимир путин

госдума рф

сергей кравцов

россия

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САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России поддержит строительство двух школ в Октябрьском районе Самары, сообщает пресс-служба правительства региона.В субботу, 28 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр просвещения России Сергей Кравцов и депутат Госдумы Александр Хинштейн во время рабочей встречи обсудили перспективы развития системы дошкольного и среднего образования Самарской области. На ней Азаров рассказал, что регион ведет работу по формированию земельных участков под строительство двух школ в Октябрьском районе Самары, и в части передачи территории из федеральной собственности в региональную требуется поддержка министерства просвещения РФ."Сергей Кравцов подчеркнул, что окажет необходимую помощь и содействие в решении обозначенных вопросов. В свою очередь, регион уже готов приступить к строительству новых школ", - говорится в сообщении.Всего, по информации пресс-службы, в Самарской области в ближайшие годы планируется построить 12 новых школ. "Мы построили семь новых школ, еще две – вернули в систему образования. Мы с вами посмотрели одну из школ, которая буквально через три дня впервые откроет свои двери. Еще одна подобная школа в Самаре, только с большей мощностью и численностью учеников, тоже откроет свои двери впервые. Параллельно строим новую школу в Тольятти. На днях там был, строительство идет в соответствии с графиком. Это масштабный проект крупной школы, и уверен это будет одна из лучших школ не только в регионе, но и в России", - рассказал Азаров.Глава региона отметил, что Самарская область во многом благодаря нацпроекту, инициированному президентом страны Владимиром Путиным, сегодня активно занимается созданием новых возможностей для обеспечения доступности образования. "Мы строим детские сады, новые школы, открыты два кванториума, один из которых – мобильный, развиваем сотрудничество школ и вузов – для этого создали дом научной коллаборации, активно работают наши технопарки. Отдельно отметил бы "Точки роста", которые появляются в школах. Все это создает дополнительные возможности для самореализации детей", – подчеркнул Азаров.Кравцов, в свою очередь, поблагодарил главу региона за современные подходы к организации школьного горячего питания. "Сегодня мы видели прекрасную столовую, разнообразное меню. И очень важно то, что к организации школьного питания вы привлекаете родителей, спрашиваете их мнение, – то, о чем говорил президент России", - сказал Кравцов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210827/raskopki-1747601440.html

https://ria.ru/20210726/samara-1742908521.html

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общество, самара, октябрьский район, дмитрий азаров, владимир путин, госдума рф, сергей кравцов, россия