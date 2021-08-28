Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210828/samara-1747679775.html
Министерство просвещения поддержит строительство двух школ в Самаре
Министерство просвещения поддержит строительство двух школ в Самаре - РИА Новости, 28.08.2021
Министерство просвещения поддержит строительство двух школ в Самаре
Министерство просвещения России поддержит строительство двух школ в Октябрьском районе Самары, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T19:33
2021-08-28T19:33
общество
самара
октябрьский район
дмитрий азаров
владимир путин
госдума рф
сергей кравцов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152329/39/1523293930_0:118:3072:1845_1920x0_80_0_0_b6a70e74701229b609f7b7ad2e0a8b43.jpg
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России поддержит строительство двух школ в Октябрьском районе Самары, сообщает пресс-служба правительства региона.В субботу, 28 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр просвещения России Сергей Кравцов и депутат Госдумы Александр Хинштейн во время рабочей встречи обсудили перспективы развития системы дошкольного и среднего образования Самарской области. На ней Азаров рассказал, что регион ведет работу по формированию земельных участков под строительство двух школ в Октябрьском районе Самары, и в части передачи территории из федеральной собственности в региональную требуется поддержка министерства просвещения РФ."Сергей Кравцов подчеркнул, что окажет необходимую помощь и содействие в решении обозначенных вопросов. В свою очередь, регион уже готов приступить к строительству новых школ", - говорится в сообщении.Всего, по информации пресс-службы, в Самарской области в ближайшие годы планируется построить 12 новых школ. "Мы построили семь новых школ, еще две – вернули в систему образования. Мы с вами посмотрели одну из школ, которая буквально через три дня впервые откроет свои двери. Еще одна подобная школа в Самаре, только с большей мощностью и численностью учеников, тоже откроет свои двери впервые. Параллельно строим новую школу в Тольятти. На днях там был, строительство идет в соответствии с графиком. Это масштабный проект крупной школы, и уверен это будет одна из лучших школ не только в регионе, но и в России", - рассказал Азаров.Глава региона отметил, что Самарская область во многом благодаря нацпроекту, инициированному президентом страны Владимиром Путиным, сегодня активно занимается созданием новых возможностей для обеспечения доступности образования. "Мы строим детские сады, новые школы, открыты два кванториума, один из которых – мобильный, развиваем сотрудничество школ и вузов – для этого создали дом научной коллаборации, активно работают наши технопарки. Отдельно отметил бы "Точки роста", которые появляются в школах. Все это создает дополнительные возможности для самореализации детей", – подчеркнул Азаров.Кравцов, в свою очередь, поблагодарил главу региона за современные подходы к организации школьного горячего питания. "Сегодня мы видели прекрасную столовую, разнообразное меню. И очень важно то, что к организации школьного питания вы привлекаете родителей, спрашиваете их мнение, – то, о чем говорил президент России", - сказал Кравцов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210827/raskopki-1747601440.html
https://ria.ru/20210726/samara-1742908521.html
самара
октябрьский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152329/39/1523293930_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46872d2c7f58fe5348d0057e2e3f2a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, самара, октябрьский район, дмитрий азаров, владимир путин, госдума рф, сергей кравцов, россия
19:33 28.08.2021
 
Министерство просвещения поддержит строительство двух школ в Самаре

Министерство просвещения поддержит строительство двух школ в Самаре

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга
Вид на Самару с реки Волга - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 28 авг - РИА Новости. Министерство просвещения России поддержит строительство двух школ в Октябрьском районе Самары, сообщает пресс-служба правительства региона.
В субботу, 28 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр просвещения России Сергей Кравцов и депутат Госдумы Александр Хинштейн во время рабочей встречи обсудили перспективы развития системы дошкольного и среднего образования Самарской области. На ней Азаров рассказал, что регион ведет работу по формированию земельных участков под строительство двух школ в Октябрьском районе Самары, и в части передачи территории из федеральной собственности в региональную требуется поддержка министерства просвещения РФ.
Работа археолога на месте раскопок - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 21:17В России
На месте строительства дороги под Самарой нашли древние поселения
"Сергей Кравцов подчеркнул, что окажет необходимую помощь и содействие в решении обозначенных вопросов. В свою очередь, регион уже готов приступить к строительству новых школ", - говорится в сообщении.
Всего, по информации пресс-службы, в Самарской области в ближайшие годы планируется построить 12 новых школ. "Мы построили семь новых школ, еще две – вернули в систему образования. Мы с вами посмотрели одну из школ, которая буквально через три дня впервые откроет свои двери. Еще одна подобная школа в Самаре, только с большей мощностью и численностью учеников, тоже откроет свои двери впервые. Параллельно строим новую школу в Тольятти. На днях там был, строительство идет в соответствии с графиком. Это масштабный проект крупной школы, и уверен это будет одна из лучших школ не только в регионе, но и в России", - рассказал Азаров.
Глава региона отметил, что Самарская область во многом благодаря нацпроекту, инициированному президентом страны Владимиром Путиным, сегодня активно занимается созданием новых возможностей для обеспечения доступности образования. "Мы строим детские сады, новые школы, открыты два кванториума, один из которых – мобильный, развиваем сотрудничество школ и вузов – для этого создали дом научной коллаборации, активно работают наши технопарки. Отдельно отметил бы "Точки роста", которые появляются в школах. Все это создает дополнительные возможности для самореализации детей", – подчеркнул Азаров.
Фестиваль восстановления исторической среды Том Сойер Фест приглашает волонтеров - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 13:05
В Самаре открылся новый корпус госпиталя для лечения больных COVID-19
Кравцов, в свою очередь, поблагодарил главу региона за современные подходы к организации школьного горячего питания. "Сегодня мы видели прекрасную столовую, разнообразное меню. И очень важно то, что к организации школьного питания вы привлекаете родителей, спрашиваете их мнение, – то, о чем говорил президент России", - сказал Кравцов.
 
ОбществоСамараОктябрьский районДмитрий АзаровВладимир ПутинГосдума РФСергей КравцовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана
04:10Медик рассказал, как не надо лечить простуду
03:43США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
03:37В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
03:35Врач назвала пять лучших продуктов для роста мышц
03:13Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера
03:02Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года
02:12Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений
02:10Диетолог назвал три фактора опасности бульона
02:07Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
01:49Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН
01:30На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение
01:11Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся
00:27Православные отмечают Ореховый Спас
00:11Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
00:01В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
23:54Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской
23:38Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт
23:03В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП
23:02Страны ОДКБ наладили взаимодействие по Афганистану, заявил Кабулов
Лента новостейМолния