https://ria.ru/20210828/pozhary-1747628319.html

В России за сутки потушили 75 природных пожаров

В России за сутки потушили 75 природных пожаров - РИА Новости, 28.08.2021

В России за сутки потушили 75 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади более 17,5 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T09:23

2021-08-28T09:23

2021-08-28T09:23

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади более 17,5 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 17 544 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 28 августа в стране действовало 127 лесных пожаров на площади 310 578 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там действует 23 пожара на площади 241 642 гектара.

https://ria.ru/20210826/intellekt-1747372476.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, природные пожары в россии