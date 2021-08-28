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В России за сутки потушили 75 природных пожаров
В России за сутки потушили 75 природных пожаров - РИА Новости, 28.08.2021
В России за сутки потушили 75 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади более 17,5 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T09:23
2021-08-28T09:23
2021-08-28T09:23
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади более 17,5 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 17 544 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 28 августа в стране действовало 127 лесных пожаров на площади 310 578 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там действует 23 пожара на площади 241 642 гектара.
https://ria.ru/20210826/intellekt-1747372476.html
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происшествия, россия, природные пожары в россии
В России за сутки потушили 75 природных пожаров
В России за сутки потушили 75 природных пожаров на площади более 17,5 тысячи гектаров