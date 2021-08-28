https://ria.ru/20210828/pozhar-1747633220.html

Источник назвал причину пожара в больнице в Ярославле

Источник назвал причину пожара в больнице в Ярославле - РИА Новости, 28.08.2021

Источник назвал причину пожара в больнице в Ярославле

Причиной пожара в больнице в Ярославле стал невыключенный кипятильник, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T10:42

2021-08-28T10:42

2021-08-28T12:30

происшествия

ярославль

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Причиной пожара в больнице в Ярославле стал невыключенный кипятильник, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона."От кипятильника загорелся матрас", — добавил он.По словам собеседника агентства, горела палата, где лежали больные COVID-19, но не тяжелые. Погибший — мужчина 1947 года рождения, добавил источник.В МЧС отметили, что рассматривают две основные версии пожара — нарушение правил эксплуатации электроприборов и неосторожность при курении.Пожар в терапевтическом отделении ярославской клинической больницы № 3 начался накануне вечером. В здании находились 90 пациентов с коронавирусом и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. Один пациент скончался до прибытия спасателей. Как сообщил глава областного департамента здравоохранения Василий Тубашов, смерть пациента не связана с возгоранием — он умер от коронавируса, а до того десять дней находился на ИВЛ."В 21:50 констатирована его смерть с учетом реанимационных мероприятий, которые проводились до этого в течение получаса, как и полагается", — сказал Тубашов, добавив, что окончательный вывод предстоит сделать судмедэкспертам.Сейчас больница работает в штатном режиме, сообщили в Минздраве России. Никто не пострадал. Семерых пациентов перевели в Клиническую больницу имени Семашко, их состояние стабильное.В ведомстве отметили также, что возгорание возникло в палате, которая не относится к "красной зоне". Сотрудники больницы ликвидировали возгорание своими силами, но из-за задымления сработала пожарная сигнализация и отключилась подача кислорода в блоке, где находилась палата. На состояние пациентов это не повлияло, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210827/yaroslavl-1747612706.html

https://ria.ru/20210828/bolnitsy-1747615972.html

ярославль

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происшествия, ярославль