https://ria.ru/20210828/pozhar-1747617923.html

МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле

МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле - РИА Новости, 28.08.2021

МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле

Пожар в больнице в Ярославле произошел по электротехнической причине, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T02:12

2021-08-28T02:12

2021-08-28T02:12

происшествия

ярославль

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пожар в больнице в Ярославле произошел по электротехнической причине, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.По данным властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3 поступило в 22.09. Очаг задымления был расположен на первом этаже.По данным ведомства, в здании находилось 90 человек с коронавирусом и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. Один человек погиб до прибытия спасателей.

https://ria.ru/20210828/bolnitsa-1747615414.html

ярославль

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ярославль, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)