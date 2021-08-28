https://ria.ru/20210828/pozhar-1747617923.html
МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле - РИА Новости, 28.08.2021
МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Пожар в больнице в Ярославле произошел по электротехнической причине, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T02:12
2021-08-28T02:12
2021-08-28T02:12
происшествия
ярославль
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_d82561338145311102aed23071af4cf3.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пожар в больнице в Ярославле произошел по электротехнической причине, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.По данным властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3 поступило в 22.09. Очаг задымления был расположен на первом этаже.По данным ведомства, в здании находилось 90 человек с коронавирусом и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. Один человек погиб до прибытия спасателей.
https://ria.ru/20210828/bolnitsa-1747615414.html
ярославль
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_80d955d323bc9209a853109d78ee6d2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
МЧС: пожар в больнице в Ярославле произошел по электротехнической причине