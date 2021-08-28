https://ria.ru/20210828/pozhar-1747614461.html

В Ялте загорелась крыша пятиэтажного дома

В Ялте загорелась крыша пятиэтажного дома - РИА Новости, 28.08.2021

В Ялте загорелась крыша пятиэтажного дома

Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась в Ялте, эвакуированы 17 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T00:19

2021-08-28T00:19

2021-08-28T00:19

происшествия

ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564359110_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_613cfb9875f46afddf2cab3266782d27.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась в Ялте, эвакуированы 17 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.По данным ведомства, вечером в пятницу поступило сообщение о задымлении на крыше пятиэтажного жилого дома в Ялте по адресу: улица Кривошты, 10.Добавляется, что информация о пострадавших не поступала. К тушению было привлечено 52 человека и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20210828/pozhar-1747614339.html

ялта

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия