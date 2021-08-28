https://ria.ru/20210828/pozhar-1747614461.html
В Ялте загорелась крыша пятиэтажного дома
В Ялте загорелась крыша пятиэтажного дома - РИА Новости, 28.08.2021
В Ялте загорелась крыша пятиэтажного дома
Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась в Ялте, эвакуированы 17 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T00:19
2021-08-28T00:19
2021-08-28T00:19
происшествия
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Крыша жилого пятиэтажного дома загорелась в Ялте, эвакуированы 17 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.По данным ведомства, вечером в пятницу поступило сообщение о задымлении на крыше пятиэтажного жилого дома в Ялте по адресу: улица Кривошты, 10.Добавляется, что информация о пострадавших не поступала. К тушению было привлечено 52 человека и 16 единиц техники.
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происшествия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
В Ялте загорелась крыша пятиэтажного дома
В Ялте загорелась крыша пятиэтажного дома, 17 человек эвакуировали