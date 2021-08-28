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Власти сообщили об одном погибшем при пожаре в больнице в Ярославле
Власти сообщили об одном погибшем при пожаре в больнице в Ярославле - РИА Новости, 28.08.2021
Власти сообщили об одном погибшем при пожаре в больнице в Ярославле
Один человек погиб при пожаре в больнице в Ярославле, его смерть не связана с возгоранием, сообщило правительство региона. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T00:16
2021-08-28T06:46
происшествия
ярославль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в больнице в Ярославле, его смерть не связана с возгоранием, сообщило правительство региона.По данным властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы № 3 поступило в 22.09. Очаг задымления был расположен на первом этаже. Рассматриваются различные версии случившегося.Ранее представитель экстренных служб сообщили РИА Новости, что три человека погибли в результате пожара в ярославской больнице. По его словам, после возгорания отключились аппараты ИВЛ, люди погибли из-за этого. Он также сообщал, что эвакуировали 70 пациентов. Позднее информированный источник сообщил РИА Новости, что погиб один человек, а за жизнь двоих борются врачи.
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ярославль
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происшествия, ярославль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
00:16 28.08.2021 (обновлено: 06:46 28.08.2021)
 
Власти сообщили об одном погибшем при пожаре в больнице в Ярославле

Правительство Ярославской области: при пожаре в клинической больнице погиб один человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в больнице в Ярославле, его смерть не связана с возгоранием, сообщило правительство региона.
По данным властей, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы № 3 поступило в 22.09. Очаг задымления был расположен на первом этаже. Рассматриваются различные версии случившегося.
"На данный момент очаг задымления ликвидирован. Эвакуировано семь человек. Погиб один человек, причина смерти не связана с возгоранием. На место происшествия по поручению руководителя региона оперативно выехали представители правительства, МЧС и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб сообщили РИА Новости, что три человека погибли в результате пожара в ярославской больнице. По его словам, после возгорания отключились аппараты ИВЛ, люди погибли из-за этого. Он также сообщал, что эвакуировали 70 пациентов. Позднее информированный источник сообщил РИА Новости, что погиб один человек, а за жизнь двоих борются врачи.
Сотрудник СК на месте происшествия на территории клинической больницы скорой помощи во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 12:48
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ПроисшествияЯрославльМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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