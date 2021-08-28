https://ria.ru/20210828/pokhudenie-1747615280.html

Врач рассказала, кому опасно худеть

Врач рассказала, кому опасно худеть - РИА Новости, 28.08.2021

Врач рассказала, кому опасно худеть

Похудение может нести вред здоровью людям, имеющим в анамнезе анорексию или расстройство пищевого поведения (РПП). Оно может быть опасным и для тех, кто... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T02:13

2021-08-28T02:13

2021-08-28T02:13

общество

россия

bestdoctor

мария волченкова

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Похудение может нести вред здоровью людям, имеющим в анамнезе анорексию или расстройство пищевого поведения (РПП). Оно может быть опасным и для тех, кто выбирает несбалансированные и основанные на экстремально низкой калорийности диеты, рассказала агентству “Прайм” нутрициолог BestDoctor, член Российского союза диетологов Мария Волченкова.При похудении важно учитывать свой текущий вес. Если он находится на нижней границе нормы, а тем более если пациент страдал анорексией и РПП, похудение может быть опасно. При анорексии вес и так недостаточный, отметила медик.Помимо этого, вредным являются попытки похудения с помощью несбалансированных диет. Например, гречневой, кефирной, фруктовой. Существенный вред способна нанести популярная в России диета Дюкана, пояснила специалист.Снижение веса, напротив, показано страдающим ожирением, так как оно повышает риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, патологий суставов, повышенного артериального давления. Таким образом, ожирение автоматически повышает вероятность наиболее типичных болезней, связанных с высокой смертностью.

https://rsport.ria.ru/20210809/pokhudenie-1745034102.html

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2021

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общество, россия, bestdoctor, мария волченкова