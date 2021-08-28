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В Тюмени пройдут похороны убитой школьницы
В Тюмени пройдут похороны убитой школьницы - РИА Новости, 28.08.2021
В Тюмени пройдут похороны убитой школьницы
Похороны убитой школьницы пройдут в Тюмени в субботу. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T00:34
2021-08-28T00:34
2021-08-28T00:34
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
россия
убийство девочки в тюмени
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ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости. Похороны убитой школьницы пройдут в Тюмени в субботу.Как ранее сообщил РИА Новости волонтер, прощание пройдет с 12.00 до 13.00 по местному времени (с 10.00 до 11.00 мск) в траурном зале патологоанатомического бюро на улице Юрия Семовских, 14.Похороны состоятся в тот же день. Родственники планируют, что они пройдут с участием только родных и близких.Тридцатого июня 8-летняя девочка ушла на прогулку из дома на улице Судостроителей и не вернулась. СК РФ 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли. В пятницу обвиняемый по ст. 105 УК РФ по решению суда арестован на два месяца.
https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия, убийство девочки в тюмени
В Тюмени пройдут похороны убитой школьницы
В Тюмени в субботу пройдут похороны убитой школьницы
ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости.
Похороны убитой школьницы пройдут в Тюмени
в субботу.
Как ранее сообщил РИА Новости волонтер, прощание пройдет с 12.00 до 13.00 по местному времени (с 10.00 до 11.00 мск) в траурном зале патологоанатомического бюро на улице Юрия Семовских, 14.
Похороны состоятся в тот же день. Родственники планируют, что они пройдут с участием только родных и близких.
Тридцатого июня 8-летняя девочка ушла на прогулку из дома на улице Судостроителей и не вернулась. СК РФ
19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.
Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк
.
Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли. В пятницу обвиняемый по ст. 105 УК РФ по решению суда арестован на два месяца.