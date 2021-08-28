https://ria.ru/20210828/pokhorony-1747615145.html

В Тюмени пройдут похороны убитой школьницы

В Тюмени пройдут похороны убитой школьницы - РИА Новости, 28.08.2021

В Тюмени пройдут похороны убитой школьницы

Похороны убитой школьницы пройдут в Тюмени в субботу. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T00:34

2021-08-28T00:34

2021-08-28T00:34

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

россия

убийство девочки в тюмени

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ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости. Похороны убитой школьницы пройдут в Тюмени в субботу.Как ранее сообщил РИА Новости волонтер, прощание пройдет с 12.00 до 13.00 по местному времени (с 10.00 до 11.00 мск) в траурном зале патологоанатомического бюро на улице Юрия Семовских, 14.Похороны состоятся в тот же день. Родственники планируют, что они пройдут с участием только родных и близких.Тридцатого июня 8-летняя девочка ушла на прогулку из дома на улице Судостроителей и не вернулась. СК РФ 19 августа объявил, что на берегу озера Оброчное был найден пакет с телом ребенка, а вскоре в качестве подозреваемого был задержан 40-летний местный житель Виталий Бережной.Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщал СК РФ, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Чтобы скрыть преступление, Бережной спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера, где его впоследствии и нашли. В пятницу обвиняемый по ст. 105 УК РФ по решению суда арестован на два месяца.

https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html

тюмень

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия, убийство девочки в тюмени