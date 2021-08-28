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Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках - РИА Новости, 28.08.2021
Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
Во время поездки большую часть денег стоит держать на банковской карте, и лишь часть в виде наличных на мелкие расходы, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T03:13
2021-08-28T03:13
2021-08-28T03:13
туризм
общество
юрий кузнецов
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Во время поездки большую часть денег стоит держать на банковской карте, и лишь часть в виде наличных на мелкие расходы, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.Наличные же лучше держать не при себе в сумках, а на себе — в этом деле помогут, например, специальные брючные ремни или шарф с потайными отделениями для купюр, накладные карманы и другие, рассказывал эксперт.Также Кузнецов не советует безгранично доверять сейфам в номерах гостиниц, поскольку их зачастую могут взломать, в том числе и сотрудники. Для тайников, по его мнению, лучше выбирать неочевидные труднодоступные места, например, за плитками навесного потолка или в полостях плинтусов.
https://ria.ru/20210701/ekonomiya-1739333659.html
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общество, юрий кузнецов, россия
Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
Эксперт Кузнецов: во время поездки большую часть денег следует держать на банковской карте