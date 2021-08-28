Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210828/poezdka-1747615535.html
Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках - РИА Новости, 28.08.2021
Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
Во время поездки большую часть денег стоит держать на банковской карте, и лишь часть в виде наличных на мелкие расходы, рассказывает агентству "Прайм"... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T03:13
2021-08-28T03:13
туризм
общество
юрий кузнецов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151181/33/1511813368_0:136:2264:1410_1920x0_80_0_0_2d4e5327cc271c56d5f32575ed355894.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Во время поездки большую часть денег стоит держать на банковской карте, и лишь часть в виде наличных на мелкие расходы, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.Наличные же лучше держать не при себе в сумках, а на себе — в этом деле помогут, например, специальные брючные ремни или шарф с потайными отделениями для купюр, накладные карманы и другие, рассказывал эксперт.Также Кузнецов не советует безгранично доверять сейфам в номерах гостиниц, поскольку их зачастую могут взломать, в том числе и сотрудники. Для тайников, по его мнению, лучше выбирать неочевидные труднодоступные места, например, за плитками навесного потолка или в полостях плинтусов.
https://ria.ru/20210701/ekonomiya-1739333659.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151181/33/1511813368_102:0:2163:1546_1920x0_80_0_0_07271a7b784bb1e77be2560f9fb12915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, юрий кузнецов, россия
03:13 28.08.2021
 
Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках

Эксперт Кузнецов: во время поездки большую часть денег следует держать на банковской карте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнятие денег в банковском терминале
Снятие денег в банковском терминале - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Во время поездки большую часть денег стоит держать на банковской карте, и лишь часть в виде наличных на мелкие расходы, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.

"При этом лучше не хранить все деньги на карте, безопаснее разбить основную сумму на несколько разных счетов и по необходимости переводить себе небольшие суммы на счёт, привязанный к карте", — пояснил Кузнецов.

Наличные же лучше держать не при себе в сумках, а на себе — в этом деле помогут, например, специальные брючные ремни или шарф с потайными отделениями для купюр, накладные карманы и другие, рассказывал эксперт.
Также Кузнецов не советует безгранично доверять сейфам в номерах гостиниц, поскольку их зачастую могут взломать, в том числе и сотрудники. Для тайников, по его мнению, лучше выбирать неочевидные труднодоступные места, например, за плитками навесного потолка или в полостях плинтусов.
Автомобильная дорога - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 01:16
Автоэксперт научил, как экономить топливо в дальних поездках
 
ТуризмОбществоЮрий КузнецовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:36Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах
14:35Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам
14:32Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах
14:21В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
14:15Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
14:12В Свердловской области водитель сбил двух детей
14:09В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
14:07Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
14:05В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
14:05Российские вузы начнут учебный год в очном формате
13:59Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
13:51Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин
13:50Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
13:47Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
13:40Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
13:31Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"
13:20В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых
13:16На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
13:13В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев
13:00Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса
Лента новостейМолния