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Пушков рассказал, что скрывают плакаты с Калининградом в составе Германии
Пушков рассказал, что скрывают плакаты с Калининградом в составе Германии - РИА Новости, 28.08.2021
Пушков рассказал, что скрывают плакаты с Калининградом в составе Германии
Сенатор Алексей Пушков рассказал в Telegram, что могут скрывать немецкие агитационные плакаты с Калининградской областью в составе Германии. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T05:08
2021-08-28T12:09
в мире
кенигсберг
калининград
калининградская область
германия
алексей пушков
росток
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков рассказал в Telegram, что могут скрывать немецкие агитационные плакаты с Калининградской областью в составе Германии.Как пояснил политик, надпись, которая нанесена на изображенных на баннере территориях к востоку от современной ФРГ, переводится как "Мы не забываем".Ранее в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой страны в довоенных границах.Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Ростока, там изучат ситуацию, сейчас материалы находятся в полиции города Тетеров, где появились плакаты. Пока их происхождение остается неизвестным.Современная Калининградская область находится на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила наступательная операция советских войск, в результате которой красноармейцы освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.
https://ria.ru/20210827/kaliningrad-1747500257.html
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в мире, кенигсберг, калининград, калининградская область, германия, алексей пушков, росток, россия
05:08 28.08.2021 (обновлено: 12:09 28.08.2021)
 
Пушков рассказал, что скрывают плакаты с Калининградом в составе Германии

Сенатор Пушков: плакаты с Калининградом в составе ФРГ могут скрывать "сюрпризы" для России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков рассказал в Telegram, что могут скрывать немецкие агитационные плакаты с Калининградской областью в составе Германии.
Как пояснил политик, надпись, которая нанесена на изображенных на баннере территориях к востоку от современной ФРГ, переводится как "Мы не забываем".
"Похоже на дело рук правых радикалов, но подобные взгляды есть и в военных, и в других кругах. В нынешней Германии с ее выраженной политкорректностью, официальной любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться — и наверняка скрываются — большие идейные и политические сюрпризы. Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли", — написал Пушков.
Ранее в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой страны в довоенных границах.
Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Ростока, там изучат ситуацию, сейчас материалы находятся в полиции города Тетеров, где появились плакаты. Пока их происхождение остается неизвестным.
Современная Калининградская область находится на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила наступательная операция советских войск, в результате которой красноармейцы освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.
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