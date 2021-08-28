https://ria.ru/20210828/plakat-1747621136.html

Пушков рассказал, что скрывают плакаты с Калининградом в составе Германии

Пушков рассказал, что скрывают плакаты с Калининградом в составе Германии - РИА Новости, 28.08.2021

Пушков рассказал, что скрывают плакаты с Калининградом в составе Германии

Сенатор Алексей Пушков рассказал в Telegram, что могут скрывать немецкие агитационные плакаты с Калининградской областью в составе Германии. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T05:08

2021-08-28T05:08

2021-08-28T12:09

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алексей пушков

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков рассказал в Telegram, что могут скрывать немецкие агитационные плакаты с Калининградской областью в составе Германии.Как пояснил политик, надпись, которая нанесена на изображенных на баннере территориях к востоку от современной ФРГ, переводится как "Мы не забываем".Ранее в немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой страны в довоенных границах.Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Ростока, там изучат ситуацию, сейчас материалы находятся в полиции города Тетеров, где появились плакаты. Пока их происхождение остается неизвестным.Современная Калининградская область находится на части территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. Здесь проходила наступательная операция советских войск, в результате которой красноармейцы освободили северную часть Польши. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции стран антигитлеровской коалиции большая часть Восточной Пруссии вошла в состав Польши, треть территории со столицей Кенигсбергом перешла СССР.

https://ria.ru/20210827/kaliningrad-1747500257.html

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росток

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