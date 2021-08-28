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Патриарх Кирилл рассказал, какую заповедь выполнила только Богородица

Патриарх Кирилл рассказал, какую заповедь выполнила только Богородица - РИА Новости, 28.08.2021

Патриарх Кирилл рассказал, какую заповедь выполнила только Богородица

Заповедь апостола Павла о том, что чувства христианина должны быть теми же, что и у Христа, за всю историю, возможно, исполнила только Богоматерь, но спасение... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T16:28

2021-08-28T16:28

2021-08-28T16:28

религия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

эгейское море

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Заповедь апостола Павла о том, что чувства христианина должны быть теми же, что и у Христа, за всю историю, возможно, исполнила только Богоматерь, но спасение души возможно при условии покаяния, даже если соблюсти её до конца не удалось, сказал в субботу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл."У апостола Павла в послании к филиппийцам, которое мы сегодня читали, находим такие слова: "в вас должны быть те же чувствования, что и в Господе Иисусе", то есть мы должны чувствовать как Господь, мы должны иметь ту же совесть, которую он имел, то же мужество отстаивать правду, которое он имел, такую же чистоту жизни, которой он обладал. <...> Конечно, осуществить эту заповедь в полной мере могут немногие, а может быть, за всю историю никто никогда и не осуществил. <....> Эту заповедь исполнила в полной мере дева Мария, по своей святости и чистоте сподобившаяся стать матерью воплотившегося Сына Божьего ", - сказал он в проповеди в праздник Успения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.Послание к филиппийцам - это одна из книг Нового Завета, написанная апостолом Павлом и адресованная христианам, жившим в городе Филиппы в на побережье Эгейского моря.Даже те, кто не осуществил заповедь апостола, но спасся и стал святым, были спасены не по своим заслугам или способности ее осуществлять, а благодатью Господа, добавил патриарх. "Поэтому и все мы, простые люди носящие на себе печать человеческой ограниченности, при условии искреннего покаяния имеем возможность получать дар Святого Духа", - заключил он.Православная церковь в субботу отмечает Успение Пресвятой Богородицы, которым завершается двухнедельный Успенский пост. Успение, посвященное окончанию земной жизни Богоматери - один из двунадесятых праздников, то есть 12 важнейших после Пасхи памятных для православных христиан дат. Его дата неизменна - 28 августа по новому стилю и 15 августа по старому.

https://ria.ru/20210720/malchik-1742004995.html

https://ria.ru/20210622/tserkov-1738121772.html

москва

эгейское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), эгейское море