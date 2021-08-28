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В США у оленей впервые выявили COVID-19
В США у оленей впервые выявили COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021
В США у оленей впервые выявили COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявлен у оленей, сообщило министерства сельского хозяйства США. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T00:01
2021-08-28T00:01
2021-08-28T02:13
распространение коронавируса
в мире
сша
огайо
коронавирус covid-19
министерство сельского хозяйства сша
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявлен у оленей, сообщило министерства сельского хозяйства США.Подчеркивается, что речь идет о первых в мире оленях, у которых подтвержден вирус. Как добавили в ведомстве, случаи коронавируса регистрировались в мире "среди небольшого числа видов животных", в основном это были животные, которые контактировали с людьми с COVID-19."Исходя из имеющейся информации, риск передачи вируса от животных людям считается низким", - отмечается в заявлении.
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в мире, сша, огайо, коронавирус covid-19, министерство сельского хозяйства сша, вашингтон
00:01 28.08.2021 (обновлено: 02:13 28.08.2021)
В США у оленей впервые выявили COVID-19
Минсельхоз США: в Огайо впервые выявили COVID-19 у оленей