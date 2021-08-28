https://ria.ru/20210828/oleni-1747613980.html

В США у оленей впервые выявили COVID-19

В США у оленей впервые выявили COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021

В США у оленей впервые выявили COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявлен у оленей, сообщило министерства сельского хозяйства США. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T00:01

2021-08-28T00:01

2021-08-28T02:13

распространение коронавируса

в мире

сша

огайо

коронавирус covid-19

министерство сельского хозяйства сша

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747503008_0:268:3162:2047_1920x0_80_0_0_9d7961c088cd4fe0f23baafeed064f09.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявлен у оленей, сообщило министерства сельского хозяйства США.Подчеркивается, что речь идет о первых в мире оленях, у которых подтвержден вирус. Как добавили в ведомстве, случаи коронавируса регистрировались в мире "среди небольшого числа видов животных", в основном это были животные, которые контактировали с людьми с COVID-19."Исходя из имеющейся информации, риск передачи вируса от животных людям считается низким", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20210725/vspyshka-1742834848.html

сша

огайо

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, огайо, коронавирус covid-19, министерство сельского хозяйства сша, вашингтон